Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen auf der Pokljuka heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Biathlon-Weltcup auf der Pokljuka geht heute mit einem Sprint der Frauen los. Ihr wollt wissen, wie Ihr den Wettkampf live im TV und Livestream verfolgen könnt? SPOX hat die Antwort.

Die Weihnachtspause ist vorbei, es ist also wieder Zeit für Biathlon-Action. Am heutigen Donnerstag, den 5. Januar, wird der Weltcup auf der Pokljuka in Slowenien mit einem 7,5 Kilometer langen Sprint der Frauen eröffnet. Es ist das erste Rennen im neuen Jahr und die vierte Weltcupstation der Saison 2022/23.

Um 14.20 Uhr beginnt der Sprint, die Herren sind dann morgen zur selben Uhrzeit für dieselbe Disziplin im Einsatz. Für die Frauen geht es am Samstag mit der Verfolgung weiter, ehe am Sonntag die ersten Mixed-Bewerbe der Saison vonstatten gehen.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup auf der Pokljuka

Datum Start Disziplin 05.01.2023 (Do) 14:20 Sprint Frauen 7,5 km 06.01.2023 (Fr) 14:20 Sprint Herren 10 km 07.01.2023 (Sa) 12:30 Verfolgung Frauen 10 km 07.01.2023 (Sa) 14:45 Verfolgung Herren 12,5 km 08.01.2023 (So) 11:45 Single Mixed Staffel 08.01.2023 (So) 14:25 Team Mixed Staffel

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen auf der Pokljuka heute live im TV und Livestream

Von den öffentlich-rechtlichen Sendern ist heute das ZDF im Einsatz. Der Sprint wird ab 14.05 Uhr im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei zdf.de übertragen. Alexander Ruda übernimmt dafür die Rolle des Moderatoren, Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger die der Kommentatoren. Der ehemalige Biathlet und vierfache Olympiasieger Sven Fischer unterstützt die beiden mit seiner Fach-Expertise.

Eurosport wurde ebenfalls mit der Übertragung des Frauen-Sprints auf der Pokljuka beauftragt. Wer das Rennen beim Sportsender schauen möchte, wird jedoch nicht wie üblich bei Eurosport 1, sondern beim Pay-TV-Sender Eurosport 2 fündig. Auch Eurosport bietet den Sprint im Livestream an. Den Zugriff auf diesen erhaltet man nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement.

Dasselbe gilt auch für DAZN, das wegen der Kooperation mit Eurosport ebenfalls die Livebilder zum Rennen überträgt. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind nämlich Teil des DAZN-Repertoires und werden daher täglich 24 Stunden lang auf der Plattform angeboten.

Das Monatsabo für DAZN ist mit einem Preis in Höhe von 29,99 Euro pro Monat versehen. Das Jahresabo kostet entweder 274,99 Euro im Jahr oder 24,99 Euro pro Monat.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen auf der Pokljuka heute im Liveticker

Bei SPOX wird zum Sprint ein Liveticker angeboten, mit dem Ihr ebenfalls die wichtigsten Ereignisse des Rennens live mitverfolgen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Frauen-Sprints auf der Pokljuka.

