Biathlon, Übertragung: Massenstart der Herren und der Frauen in Ruhpolding heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding finden heute zwei Rennen statt. Wir verraten Euch, wie Ihr den Massenstart der Herren und Frauen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Den Massenstart der Herren und Frauen in Ruhpolding heute live sehen - mit dem DAZN-Abo!

Biathlon, Massenstart der Herren und Frauen in Ruhpolding: Datum, Zeit, Ort, Infos

Die besten Biathletinnen und Biathleten der Welt gehen am heutigen Sonntag, 15. Januar, im Weltcup 2022/23 letztmals in Ruhpolding auf die Strecke und an den Schießstand.

Für die Herren und Frauen steht jeweils ein Massenstart auf dem Programm. Das Rennen der Herren über 15 Kilometer beginnt um 12.30 Uhr, um 14.45 Uhr beginnt dann das Rennen der Frauen über 12,5 Kilometer. Beim Massenstart gehen alle Teilnehmer gleichzeitig an den Start und müssen jeweils vier Schießeinlagen absolvieren (zwei Mal stehend, zwei Mal liegend). Für jeden Fehler geht es einmal in die Strafrunde.

Die deutschen Hoffnungen auf eine vordere Platzierung ruhen heute in erster Linie auf Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll.

Biathlon, Übertragung: Massenstart der Herren und der Frauen in Ruhpolding heute live im TV und Livestream

Am heutigen Sonntag ist die ARD für die umfangreiche Liveberichterstattung vom Wintersport im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zuständig. Auf Das Erste werden beide Massenstarts live im Free-TV gezeigt. Das Herrenrennen ab 12.25 Uhr, das Rennen der Frauen ab 14.40 Uhr. Einen kostenlosen Livestream zu beiden Rennen findet Ihr in der Mediathek der ARD und auf sportschau.de.

Eurosport zeigt heute nur den Massenstart der Frauen ab 14.45 Uhr live im Free-TV. Das Rennen der Herren läuft ab 12.20 Uhr auf Eurosport 2 im Pay-TV. Beide Massenstarts könnt Ihr auch über die kostenpflichtige Streaming-Plattform discovery+ verfolgen.

Eine Kooperation zwischen Eurosport und DAZN ermöglicht es Kunden des Streamingdienstes, das gesamte Programm auf Eurosport 1 und Eurosport 2 abrufen zu können - also auch heute die Massenstarts in Ruhpolding.

Ein DAZN-Monatsabo kostet 29,99 Euro monatlich, ein Jahresabo 24,99 Euro monatlich. Kürzlich hat der Streamingdienst neue Pakete vorgestellt.

© getty Benedikt Doll zeigte zuletzt aufsteigende Form.

Biathlon, Übertragung: Massenstart der Herren und der Frauen in Ruhpolding heute im Liveticker

Über beide Massenstarts informiert Euch heute SPOX in einem ausführlichen Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker Massenstart der Herren.

Hier geht's zum Liveticker Massenstart der Frauen.

Biathlon: Der Weltcup in Ruhpolding heute im Überblick