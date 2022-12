Übermorgen geht in Oberstdorf die prestigeträchtige Vierschanzentournee los. Wir bei SPOX verraten Euch, wer die vier Springen live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Der Skisprung-Weltcup 2022/23 nähert sich früh in der Saison einem seiner vielen Highlights. Am Donnerstag, den 29. Dezember, geht mit der Vierschanzentournee nämlich der wichtigste aller Wettkämpfe im Skispringen los. Vier Springen - zwei in Deutschland, zwei in Österreich - werden in den nächsten Tagen und Wochen absolviert.

Los geht es mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf. Nicht unweit von Oberstdorf steigt am 1. Januar dann das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Danach wird die Tournee in Österreich fortgesetzt: am 4. Januar in Innsbruck (Bergiselspringen) und am 6. Januar in Bischofshofen (Dreikönigsspringen).

Vierschanzentournee 2022/23: Der Zeitplan

Termin Wettkampf Ort MI, 28.12., 16.30 Uhr Qualifikation 1. Springen Oberstdorf DO, 29.12., 16.30 Uhr 1. Springen Oberstdorf SA, 31.12., 14.00 Uhr Qualifikation 2. Springen Garmisch-Partenkirchen SO, 01.01., 14.00 Uhr 2. Springen Garmisch-Partenkirchen DI, 03.01., 13.30 Uhr Qualifikation 3. Springen Innsbruck MI, 04.01., 13.30 Uhr 3. Springen Innsbruck DO, 05.01., 17.15 Uhr Qualifikation 4. Springen Bischofshofen FR, 06.01., 17.30 Uhr 4. Springen Bischofshofen

© getty Dawid Kubacki führt den Skisprung-Weltcup an.

Wer zeigt / überträgt Vierschanzentournee live im TV und Livestream?

Wer die Vierschanzentournee live verfolgen möchte, kriegt bei jedem Springen mehrere Optionen geboten. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte, so dass pro Wettkampf stets einer der beiden Anbieter im Free-TV zum Einsatz kommt: Das ZDF kümmert sich um die Bewerbe in Oberstdorf und Bischofshofen, die ARD um die Sprünge in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck.

Beide Sender bieten das, was sie im Free-TV zeigen, auch im Livestream an - und zwar kostenlos. Dafür müsst Ihr sportschau.de und zdf.de aufrufen.

Es gibt jedoch auch einen Sender, der alle vier Springen im frei empfangbaren Fernsehen zeigt: Eurosport. Parallel dazu bietet auch der Sportsender einen Livestream an, mit dem Ihr die Vierschanzentournee ebenfalls schauen könnt. Allerdings ist dieser kostenpflichtig.

Wer jedoch bereits ein DAZN-Abonnement besitzt, kann diese Barriere für Eurosport umgehen. Denn: Eurosport 1 und Eurosport 2 gehören aufgrund einer Kooperation zwischen DAZN und Eurosport zum DAZN-Repertoire. Die beiden Sender werden 24 Stunden täglich angeboten. Nichtsdestotrotz wird auch für den Streamingdienst ein Abo benötigt, dieses kostet 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro pro Jahr. Mit dem Abo erhaltet Ihr auf einen Schlag Zugriff auf Sportarten wie Fußball, Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, Wrestling, MMA, Boxen und noch mehr.

Wer zeigt / überträgt Vierschanzentournee live im TV und Livestream? Die Springen im Liveticker

SPOX darf und wird bei so einem wichtigen Sportevent natürlich nicht fehlen. Alle vier Springen werden live und ausführlich getickert.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Vierschanzentournee: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre