In der Veltins-Arena findet heute die World Team Challenge 2022 statt. SPOX zeigt Euch, wer das Biathlon-Event live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Der Großteil der Biathletinnen und Biathleten genießt aktuell eine Pause vom Weltcup, insgesamt 20 Profis sind jedoch auch am heutigen Mittwoch, den 28. Dezember, im Rahmen der World Team Challenge auf Schalke im Einsatz. Der Wettbewerb wird seinem Namen gerecht und kehrt nach zwei Jahren wieder in die Gelsenkirchener Veltins-Arena zurück. Coronabedingt diente in den vergangenen Jahren nämlich die Chiemgau-Arena im bayerischen Ruhpolding als Wettkampfstätte.

Die World Team Challenge ist ein Mixedbewerb, in dem jeweils ein Mann und eine Frau ein Team bilden. Zehn Teams gibt es insgesamt, Deutschland schickt gleich zwei ins Rennen. Benedikt Doll und Denise Herrmann-Wick machen Team 1 aus, Philipp Nawrath und Vanessa Voigt Team 2.

Um 18.15 Uhr wird zuerst der Massenstart absolviert, um 19.30 Uhr folgt dann die Verfolgung.

Wer zeigt / überträgt Biathlon World Team Challenge auf Schalke heute live im TV und Livestream? Der Zeitplan

Uhrzeit Event 12.00 Uhr Öffnung des Veranstaltungsgeländes 15.15 Uhr Shoot-Out Talent Team Challenge 15.45 Uhr Start Talent Team Challenge 16.45 Uhr Anschießen WTC-Teams 17.45 Uhr Vorstellung der Mannschaften 18.15 Uhr Start Massenstart 19.30 Uhr Start Verfolgung 20.15 Uhr Siegerehrung

© getty Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll treten nicht zum ersten Mal bei der World Team Challenge gemeinsam an.

Die Übertragungsrechte für die Biathlon World Team Challenge hat sich auch in diesem Jahr ein öffentlich-rechtlicher Sender gesichert. Während es im vergangenen Jahr noch die ARD war, die das Rennen übertrug, ist es dieses Mal das ZDF.

Um 18 Uhr beginnt die Übertragung des Massenstarts, um 19.20 Uhr wird die Verfolgung gezeigt. In beiden Fällen besteht das ZDF-Personal aus:

Moderator: Alexander Ruda

Alexander Ruda Kommentator: Volker Grube

Volker Grube Experte: Sven Fischer und Laura Dahlmeier

Was die Übertragung im Livestream angeht, ist ebenfalls das ZDF der richtige Ansprechpartner. Die Rennen werden gratis bei zdf.de gezeigt.

Wer zeigt / überträgt Biathlon World Team Challenge auf Schalke heute live im TV und Livestream? Die Teams