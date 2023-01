Vierschanzentournee, Übertragung: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Vierschanzentournee findet heute das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen statt. Wie lässt es sich live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX klärt Euch hier auf.

Oberstdorf ist bereits abgehakt, bei der Vierschanzentournee geht es nun in Garmisch-Partenkirchen weiter. Dort fand am gestrigen Silvester-Tag die Qualifikation statt - und zwar für das Neujahrsspringen am heutigen Sonntag, den 1. Januar.

Im Einsatz sind die Skispringer auf der Großen Olympiaschanze, der Startschuss fällt dort gegen 14 Uhr. Wie üblich sind zwei Durchgänge angesetzt.

SPOX klärt im Folgenden auf, wie man vom Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen heute nichts verpasst - Übertragung im TV und Livestream, Begleitung im Liveticker.

© getty Bei der Vierschanzentournee geht es in Garmisch-Partenkirchen weiter.

Vierschanzentournee, Übertragung: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen heute live im TV und Livestream

Lässt sich das Neujahrsspringen heute auch live im TV und Livestream verfolgen? Die erfreuliche Antwort lautet: Ja. Und das auch im Free-TV bei nicht nur einem Sender. Aus Garmisch-Partenkirchen melden sich nämlich sowohl die ARD als auch Eurosport.

In der ARD, die sich die Übertragung zur Tournee mit dem ZDF aufteilt, beginnt die Sendung um 13.45 Uhr, auf ard.de werdet Ihr dann auch einen Livestream abrufen können, sofern Ihr gerade kein Fernsehgerät in der Nähe habt.

Auch Eurosport startet um 13.45 Uhr. Genauer gesagt: Einschalten müsst Ihr bei Eurosport 1. Und auch hier bekommt Ihr die Möglichkeit, via Livestream mit dabei zu sein. Einerseits bietet sich dafür der Eurosport Player an, der trotz der Übertragung im Free-TV allerdings kostenpflichtig ist.

Oder: Sofern Ihr sowieso bereits Kunden bei DAZN seid, dann schaut dort doch einfach vorbei. Der Streamingdienst kooperiert nämlich mit Eurosport, hat daher neben jeder Menge Fußball mit der Bundesliga, der Champions League und internationalen Ligen sowie anderen Sportarten wie Basketball, Football, Tennis oder Boxen auch Eurosport 1 und Eurosport 2 bei sich auf der Plattform im Angebot.

Ein Monatsabo kostet Euch bei DAZN monatlich 29,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Für ein Jahresabo zahlt Ihr monatlich 24,99 Euro.

Vierschanzentournee, Übertragung: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen heute im Liveticker

Sollte Euch ein Liveticker zum heutigen Neujahrsspringen genügen, dann könnt Ihr Euch gerne in unseren reinklicken. SPOX liefert Euch umgehend alle wichtigen Informationen.

