Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Qualifikation in Oberstdorf im TV, Livestream und Liveticker

Es ist soweit, die Vierschanzentournee wird heute offiziell mit dem Qualifikation für das erste Springen in Oberstdorf eingeläutet. Ihr habt Fragen zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker? SPOX liefert Antworten.

Wie gewohnt beginnt die Vierschanzentournee auch in diesem Jahr in Oberstdorf - am heutigen Mittwoch, den 28. Dezember 2022, fällt der Startschuss mit der Qualifikation für das erste Springen. Um 16.30 Uhr geht es los auf der Schattenbergschanze.

Aber wie sieht die Übertragungssituation in Deutschland aus? Wo wird die Vierschanzentournee im TV, Livestream und Liveticker begleitet? Hier werdet Ihr aufgeklärt.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Qualifikation in Oberstdorf im TV und Livestream

Generell habt Ihr bei der Vierschanzentournee eine ganze Reihe an Anlaufstellen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF wechseln sich von Springen zu Springen ab, Eurosport und DAZN haben sämtliche Duelle im Programm.

Für Oberstdorf ist das ZDF verantwortlich, sowohl bei der Quali als auch beim morgigen Springen. Die heutige Übertragung beginnt gegen 16.05 Uhr, Reporter Stefan Bier sowie Moderator Norbert König und Experte Toni Innhauer werden vor Ort sein. Das Ganze kann sowohl im TV als auch im Livestream in der Mediathek empfangen werden.

Auch Eurosport ist mit von der Partie. Hier geht es etwa zehn Minuten vor Beginn der Qualifikation, also um 16.20 Uhr, los. Einzig der Livestream über den Eurosport Player ist nicht kostenfrei.

© getty Dawid Kubacki führt den Weltcup aktuell an.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Qualifikation in Oberstdorf im Liveticker

SPOX tickert alle Events der Vierschanzentournee live mit, damit Ihr garantiert nichts verpasst.

Hier geht's zum Liveticker der Qualifikation für das 1. Springen in Oberstdorf.

Vierschanzentournee 2022/23: Der Zeitplan

Termin Wettkampf Ort MI, 28.12., 16.30 Uhr Qualifikation 1. Springen Oberstdorf DO, 29.12., 16.30 Uhr 1. Springen Oberstdorf SA, 31.12., 14.00 Uhr Qualifikation 2. Springen Garmisch-Partenkirchen SO, 01.01., 14.00 Uhr 2. Springen Garmisch-Partenkirchen DI, 03.01., 13.30 Uhr Qualifikation 3. Springen Innsbruck MI, 04.01., 13.30 Uhr 3. Springen Innsbruck DO, 05.01., 17.15 Uhr Qualifikation 4. Springen Bischofshofen FR, 06.01., 17.30 Uhr 4. Springen Bischofshofen

© getty Karl Geiger ist im Weltcup auf Rang sieben.

Vierschanzentournee, Qualifikation in Oberstdorf: Wichtigste Infos

