Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen im TV, Livestream und Liveticker

Die Vierschanzentournee wird heute mit der Qualifikation für das morgige Springen in Garmisch-Partenkirchen fortgesetzt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Quali live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das erste von insgesamt vier Springen bei der Vierschanzentournee ist vorüber. Beim Auftaktspringen in Oberstdorf triumphierte Halvor Egner Granerud vor Piotr Zyla und Dawid Kubacki. Nun geht es also mit dem nächsten Wettkampf weiter, als zweite Station im Tournee-Kalender steht Garmisch-Partenkirchen eingetragen - das zweite und letzte Springen in Deutschland. Die zweite Tournee-Hälfte findet in Österreich statt.

Am heutigen Samstag, den 31. Dezember, ist um 14 Uhr zuerst die Qualifikation auf der Großen Olympiaschanze im bayerischen Garmisch-Partenkirchen geplant. Morgen, am ersten Tag des neuen Jahres, steigt dann von derselben Schanze das Neujahrsspringen.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Vierschanzentournee liegen einerseits bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF, andererseits auch bei Eurosport, dadurch auch bei DAZN. Was die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen heute betrifft, ist die ARD im Einsatz. Dort beginnt bereits um 13.30 Uhr die Übertragung, also eine halbe Stunde vor Start der Qualifikation. Darüber hinaus bietet die ARD auch einen kostenlosen Livestream an, der bei sportschau.de auffindbar ist.

© getty In Garmisch-Partenkirchen findet das zweite Springen der Vierschanzentournee statt.

Bei Eurosport 1 geht die Übertragung der Quali um 13.50 Uhr los. Auch der Sportsender liefert zum Geschehen in Garmisch-Partenkirchen einen Livestream, nur wird für diesen ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Die, die jedoch bereits ein DAZN-Abo haben, müssen nichts mehr für Eurosport draufzahlen, denn Eurosport 1 und Eurosport 2 sind Teil des DAZN-Repertoires. Möglich macht dies die Kooperation zwischen DAZN und Eurosport.

Mit einem DAZN-Abo, das für 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro angeboten wird, hat man zusätzlich auch Zugriff auf andere Sportarten wie Tennis, Handball, Darts, MMA, Ski alpin, Biathlon, Fußball, US-Sport (NBA und NFL), Boxen und noch mehr.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen im Liveticker

Ferner gibt es auch die Möglichkeit, die Qualifikation im Liveticker zu verfolgen. Diesen stellt SPOX auf seiner Website bereit.

Hier geht es zum Liveticker für die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen.

Vierschanzentournee 2022/23: Der Zeitplan