Vierschanzentournee, Übertragung: Auftaktspringen in Oberstdorf heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Oberstdorf beginnt heute mit dem Auftaktspringen die Vierschanzentournee 2022/23. Wie Ihr den Wettkampf live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Es ist so weit! Die Vierschanzentournee geht am heutigen Donnerstag, den 29. Dezember, mit dem Auftaktspringen im bayerischen Oberstdorf los. Gestern fand auf der Schattenbergschanze im Oberallgäu noch die Qualifikation statt, heute wird um 16.30 Uhr zum ersten Mal um Punkte gesprungen.

Am Sonntag, 1. Januar, geht es weiter mit dem zweiten Springen in Deutschland, wenn in Garmisch-Partenkirchen das Neujahrsspringen über die Bühne geht. Die zweite Hälfte der Vierschanzentournee findet dann in Österreich statt - am 4. Januar in Innsbruck (Bergiselspringen) und am 6. Januar in Bischofshofen (Dreikönigsspringen).

Vierschanzentournee, Übertragung: Auftaktspringen in Oberstdorf heute live im TV und Livestream

Die komplette Vierschanzentournee ist im Free-TV zu sehen, die öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und ARD besitzen nämlich die Übertragungsrechte am prestigeträchtigsten Wettbewerb im Skispringen. Pro Springen kümmern sich jedoch nicht beide Sender gleichzeitig, sondern nur einer.

Was das Auftaktspringen in Oberstdorf heute betrifft, ist das ZDF für die Übertragung zuständig. Um 16.05 Uhr werden die ersten Livebilder von der Schattenbergschanzen angeboten. Während der Vorberichte kommt Norbert König als Moderator zum Einsatz, er wird vom Experten Toni Innauer unterstützt. Stefan Bier fungiert danach als Kommentator. Das ZDF bietet das Springen auch im kostenlosen Livestream bei zdf.de an.

© getty In Oberstdorf findet das Auftaktspringen der Vierschanzentournee statt.

Doch das ZDF bietet nicht die einzige Möglichkeit, beim Auftaktspringen live mit dabei zu sein. Auch bei Eurosport 1 lässt sich der Wettkampf im frei empfangbaren Fernsehen schauen. Die Übertragung geht diesbezüglich um 16 Uhr los. Parallel dazu ist auch Eurosport mit einem Livestream zur Stelle, dieser ist jedoch kostenpflichtig.

Nachdem alles, was Eurosport überträgt, zeitgleich auch DAZN auf seiner Plattform anbietet, können auch DAZN-Nutzer die Sprünge in Oberstdorf verfolgen. Ähnlich wie beim Eurosport-Player (Livestream) wird auch für DAZN ein Abonnement benötigt. Dieses ist mit einem Preis in Höhe von 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr versehen.

Vierschanzentournee, Übertragung: Auftaktspringen in Oberstdorf heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Vierschanzentournee, Übertragung: Auftaktspringen in Oberstdorf heute im Liveticker

Wer trotzdem noch keine Möglichkeit hat, das Auftaktspringen in Oberstdorf live zu verfolgen, kann auf den Liveticker von SPOX ausweichen. Wir beschreiben die Sprünge für Euch in Form von detaillierten Tickereinträgen.

Hier geht es zum Liveticker des Auftaktspringens in Oberstdorf.

Vierschanzentournee 2022/23: Der Zeitplan