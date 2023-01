Vierschanzentournee, Übertragung: 3. Springen in Innsbruck heute live im TV, Livestream und Liveticker

Es wird ernst! An diesem Mittwoch findet in Innsbruck das dritte Springen der Vierschanzentournee statt. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

In diesen Tagen findet zum 71. Mal die Vierschanzentournee statt. Das Skisprung-Turnier wird seit seiner Gründung im Jahr 1952 an den selben vier Orten ausgetragen. Einer davon ist die Bergiselschanze in Innsbruck.

Bei der diesjährigen Austragung kommt der Tiroler Hauptstadt die dritte Station zu. Zuvor waren die Sportler bereits in den beiden deutschen Austragungsorten Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen gefordert. Am 5. und 6. Januar findet der Turnierabschluss in Bischofshofen statt.

Vierschanzentournee, Übertragung: 3. Springen in Innsbruck heute live - Zeitplan

Datum Session Beginn Dienstag, 3. Januar Offizielles Training 11.15 Uhr Qualifikation 13.30 Uhr Mittwoch, 4. Januar Probedurchgang 12.00 Uhr 1. Wertungsdurchgang 13.30 Uhr Finale und Siegerehrung Im Anschluss

Vierschanzentournee, Übertragung: 3. Springen in Innsbruck heute live im TV und Livestream

Das dritte Springen der laufenden Vierschanzentournee wird heute von gleich zwei Anbietern gezeigt und übertragen. Die Rede ist zum einen vom ÖRR-Kanal ARD und zum anderen vom Privatsender Eurosport. Alles Weitere erfahrt Ihr im Folgenden.

Vierschanzentournee, Übertragung: 3. Springen in Innsbruck heute live im Free-TV

Wer die Veranstaltung heute im linearen Fernsehen verfolgen will, der oder die hat zwei kostenfreie Optionen.

Die Übertragung in der ARD nimmt bereits um 13.05 Uhr ihren Anfang. Das Event ist Teil der Sendung Sportschau. Bei Konkurrenzsender Eurosport wird das Springen dagegen ab 13.15 Uhr Thema sein.

Vierschanzentournee, Übertragung: 3. Springen in Innsbruck heute im kostenlosen Livestream

Gleichzeitig könnt Ihr auch via Internet live dabei sein. Beide Anbieter stellen nämlich einen Livestream zum Programm kostenfrei zur Verfügung.

Die Übertragung der ARD findet sich in der hauseigenen Mediathek. Wer Eurosport hingegen bevorzugt, sei mit der Plattform JOYN am besten beraten. Kundinnen und Kunden von DAZN können über Website oder App übrigens auch auf das Liveprogramm zugreifen - hier sogar ohne zusätzliche Werbepausen. Weitere Infos zu DAZN gibt's hier.

Vierschanzentournee, Übertragung: 3. Springen in Innsbruck heute im Liveticker bei SPOX

Eine weitere Möglichkeit bieten wir von SPOX selbst an: unseren Liveticker. Hier versorgen wir Euch stets mit allen wichtigen Infos vom Geschehen in Innsbruck. Schaut vorbei.

Vierschanzentournee, Übertragung: 3. Springen in Innsbruck heute live im TV, Livestream und Liveticker - Schanzendaten

Name: Bergiselschanze

Bergiselschanze Ort: Innsbruck, Österreich

Innsbruck, Österreich Gesamthöhe: 130m

130m Turmhöhe: 50m

50m Anlauflänge: 98m

98m Hillsize: 128m

128m Zuschauerkapazität: 28.000

28.000 Schanzenrekord: 138m (Michael Hayböck, 2015)

Vierschanzentournee, Übertragung: 3. Springen in Innsbruck heute live im TV, Livestream und Liveticker - Gesamtwertung