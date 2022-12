Nach Oberstdorf zieht es die Vierschanzentournee zur nächsten Station: Garmisch-Partenkirchen. Hier könnt Ihr die Qualifikation des zweiten Springens im Liveticker verfolgen.

Die Qualifikation ist häufig für eine Überraschung gut - so auch heute? Die Antwort gibt's hier im Liveticker bei SPOX.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für den Refresh der Seite.

Vierschanzentournee: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aus deutscher Sicht liegen die Hoffnungen auf Karl Geiger und Andreas Wellinger. Die beiden lieferten im ersten Springen der Vierschanzentournee eine tolle Leistung ab. Vor Geiger landeten beim ersten Springen in Oberstdorf nur Halvor Egner Granerud, Piotr Zyla und Dawid Kubacki - Wellinger wurde Sechster. Nun gilt es in der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen, daran anzuknüpfen.

Vor Beginn: Ausgetragen wird das Event auf der Großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen. Los geht's hier um Punkt 14.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Qualifikation des zweiten Springens bei der Vierschanzentournee.

Vierschanzentournee: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Die Qualifikation für das zweite Springen wird heute sowohl beim ÖRR-Kanal ARD als auch beim Privatsender Eurosport1 zu sehen sein. Bei JOYN gibt es zudem einen kostenfreien Stream beider Sender.

Vierschanzentournee: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen heute im Liveticker - Schanzendaten

Name: Olympiaschanze

Olympiaschanze Ort: Garmisch-Partenkirchen, Deutschland

Garmisch-Partenkirchen, Deutschland Gesamthöhe: 149m

149m Anlauflänge: 103,5m

103,5m Zuschauerkapazität: 25.000

25.000 Schanzenrekord: 144m (Dawid Kubacki, 2021)

Vierschanzentournee 2022/23: Zeitplan