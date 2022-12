Die Vierschanzentournee beginnt, los geht es in Oberstdorf. SPOX tickert das erste Springen live mit.

In Oberstdorf fällt heute der Startschuss zur Vierschanzentournee. Hier gibt es das erste Springen im Liveticker.

Vierschanzentournee: 1. Springen in Oberstdorf heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Sieben deutsche Skispringer haben sich für das Auftaktspringen der 71. Vierschanzentournee qualifiziert. In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die jeweiligen Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Karl Geiger (Oberstdorf/7.) - Stefan Kraft (Österreich/44.)

Andreas Wellinger (Ruhpolding/8.) - Muhammed Ali Bekir (Türkei/43.)

Philipp Raimund (Oberstdorf/14.) - Vilho Palosaari (Finnland/37.)

Pius Paschke (Kiefersfelden/21.) - Jan Hörl (Österreich/30.)

Constantin Schmid (Oberaudorf/24.) - Artti Aigro (Estland/27.)

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/25.) - Fatih Arda Ipcioglu (Türkei/26.)

Stephan Leyhe (Willingen/31.) - Giovanni Bresadola (Italien/20.)

Vor Beginn: Jetzt fällt der Startschuss. Nach der gestrigen Qualifikation beginnt die Vierschanzentournee am heutigen Donnerstag so richtig mit dem ersten Springen. Dieses ist in Oberstdorf, los geht es um 16.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

© getty Die Vierschanzentournee beginnt in Oberstdorf.

Vierschanzentournee: 1. Springen in Oberstdorf heute live im TV und Livestream

Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf wird heute live vom ZDF übertragen. Um 16.05 Uhr werden die ersten Livebilder von der Schattenbergschanzen angeboten. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender bietet das Springen auch im kostenlosen Livestream auf zdf.de an.

Auch bei Eurosport 1 lässt sich der Wettkampf im frei empfangbaren Fernsehen schauen. Die Übertragung geht diesbezüglich um 16 Uhr los. Parallel dazu ist auch Eurosport mit einem Livestream zur Stelle, dieser ist jedoch kostenpflichtig.

Nachdem alles, was Eurosport überträgt, zeitgleich auch DAZN auf seiner Plattform anbietet, können auch DAZN-Nutzer die Sprünge in Oberstdorf verfolgen. Wie beim Eurosport-Player wird auch für DAZN ein Abonnement benötigt. Dieses ist mit einem Preis in Höhe von 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr versehen.

Vierschanzentournee 2022/23: Zeitplan