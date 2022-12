Am Donnerstag geht in Oberstdorf die Vierschanzentournee 2022/23 los. Hier erfahrt Ihr, wie viel Geld der Sieger für den Gesamtsieg bei der Tournee bekommt.

Skisprung-Fans haben Grund zur Freude, denn am Donnerstag, den 29. Dezember, steigt im bayerischen Oberstdorf das erste Springen der Vierschanzentournee 2022/23, dem prestigeträchtigsten Wettkampf, den es im Skispringen gibt. Auf das Auftaktspringen folgt am 1. Januar das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, ehe der Fokus zur Halbzeit nach Österreich schwenkt, wo am 4. Januar in Innsbruck zunächst das Bergiselspringen, danach zum Abschluss in Bischofshofen das Dreikönigsspringen über die Bühne geht.

Die deutschen Athleten wagen in den nächsten Tagen und Wochen also den nächsten Versuch, endlich wieder die Vierschanzentournee zu gewinnen. Zuletzt gelang dies Sven Hannawald in der Saison 2001/02. Das deutsche Aufgebot für die Tournee 2022/23 besteht aus Karl Geiger, Pius Paschke, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Constantin Schmid, Stephan Leyhe und Philipp Raimund, der zum ersten Mal bei der Vierschanzentournee mit dabei ist.

© getty Bei der Vierschanzentournee wird um den goldenen Adler gekämpft.

Alle sieben Deutschen und auch das restliche Teilnehmerfeld haben grundsätzlich die Chance auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee, der auch mit einem Preisgeld belohnt wird.

Wie viel Geld man fürs Gewinnen der Vierschanzentournee bekommt, beantwortet Euch SPOX im Folgenden.

Vierschanzentournee 2022/23, Preisgeld: Wie viel bekommt der Sieger?

Der Gewinn der Vierschanzentournee bringt nicht nur Prestige und den goldenen Adler, sondern auch ein üppiges Preisgeld mit sich - vor allem, wenn man auf die monetäre Belohnung für den Gewinn der vergangenen Vierschanzentournee blickt. Statt 20.000 Schweizer Franken (umgerechnet um die 19.200 Euro) bekommt die Nummer eins in der Saison 2022/23 nach den vier Springen ganze 100.000 Schweizer Franken (ca. 96.700 Euro). Im besten Fall kann der Gewinner sogar 150.000 Schweizer Franken (ca. 145.000 Euro) bekommen. Dafür müsste er jedoch alle vier Springen und die Qualifikationen gewinnen. Der gesamte Betrag, der für die Vierschanzentournee an die Athleten ausgeschüttet wird, beträgt 400.000 Schweizer Franken (ca. 384.000 Euro).

Der Sieg bei einem Springen wird mit jeweils 10.000 Schweizer Franken (ca. 9.670 Euro) belohnt, für den Einzelsieg bei der Qualifikation gibt es 3.200 Schweizer Franken (ca. 3.095 Euro).

Vierschanzentournee 2022/23: Der Zeitplan