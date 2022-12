In einer Woche geht die Vierschanzentournee 2022/23 los. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Springen live im TV und Livestream sehen könnt und ob es eine Übertragung im Free-TV geben wird.

Sieben Tage sind es noch, bis im bayerischen Oberstdorf der Startschuss zur 71. Vierschanzentournee erfolgt. Am Mittwoch, den 28. Dezember, steht um 16.30 Uhr die Qualifikation für das erste Springen an, das am darauffolgenden Tag, also am Donnerstag (29. Dezember), auf der Schattenbergschanze über die Bühne geht.

Insgesamt wird bei der Tournee - wie der Name schon sagt - auf vier Schanzen gesprungen. Nach Oberstdorf geht es mit dem nächsten Wettkampf in Deutschland weiter, wenn am 1. Januar in Garmisch-Partenkirchen das Neujahrsspringen stattfindet. Die zweite Tournee-Hälfte steigt im Nachbarland Österreich. Springen Nummer drei ist für Mittwoch, den 4. Januar, in der Tiroler Hauptstadt Innsbruck geplant (Bergiselspringen). Beendet wird das Spektakel dann am 6. Januar mit dem vierten und letzten Springen, das auf der Paul-Außerleitner-

Schanze in Bischofshofen vonstatten geht.

Vierschanzentournee 2022/23: Der Zeitplan

Termin Wettkampf Ort MI, 28.12., 16.30 Uhr Qualifikation 1. Springen Oberstdorf DO, 29.12., 16.30 Uhr 1. Springen Oberstdorf SA, 31.12., 14.00 Uhr Qualifikation 2. Springen Garmisch-Partenkirchen SO, 01.01., 14.00 Uhr 2. Springen Garmisch-Partenkirchen DI, 03.01., 13.30 Uhr Qualifikation 3. Springen Innsbruck MI, 04.01., 13.30 Uhr 3. Springen Innsbruck DO, 05.01., 17.15 Uhr Qualifikation 4. Springen Bischofshofen FR, 06.01., 17.30 Uhr 4. Springen Bischofshofen

Vierschanzentournee 2022/23 live im Free-TV? So seht Ihr die Springen im TV und Livestream

Der prestigeträchtigste Wettbewerb im Skispringen wird auch in dieses Mal im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte an der Vierschanzentournee liegen nämlich bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF sowie bei Eurosport, wodurch im Umkehrschluss auch DAZN die Springen anbieten wird.

Bezüglich der Rechte-Verteilung der Öffentlich-Rechtlichen ist der Stand der Dinge, dass das ZDF das Springen in Oberstdorf anbietet, die ARD dagegen Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck. Lediglich zu Bischofshofen gibt es diesbezüglich noch keine genauen Infos. Auf jeden Fall werden sowohl die ARD als auch das ZDF jeweils einen kostenlosen Livestream anbieten - bei sportschau.de und zdf.de.

Parallel dazu, wenn entweder die ARD oder das ZDF überträgt, wird auch Eurosport im Free-TV im Einsatz sein. Der Sportsender bietet zudem ebenfalls einen Livestream an, dieser ist jedoch kostenpflichtig.

Wer aber bereits ein DAZN-Abonnement besitzt, muss nicht noch extra den Eurosport-Player abonnieren, denn aufgrund der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport sind beide Eurosportsender rund um die Uhr auf der Plattform von DAZN auffindbar.

Doch DAZN selbst ist ebenfalls nicht gratis. 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr müssen gezahlt werden, um nicht nur Zugriff auf die Vierschanzentournee, sondern auch auf andere Sportarten wie Tennis, Fußball, Handball, Motorsport, Radsport, MMA, Boxen und noch mehr zu bekommen.

