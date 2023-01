Beim Ski alpin treten die Frauen heute in Zagreb zum Slalom an. Kann man diesen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX verrät das in diesem Artikel.

Nächster Halt: Zagreb. Nach den Wettkämpfen zum Jahresende im österreichischen Semmering geht es für die Frauen beim Ski alpin jetzt auf kroatischem Boden weiter. Dort steht als erstes der Slalomlauf an.

Der erste Durchgang ist für den heutigen Mittwoch, den 4. Januar um 12.30 Uhr angesetzt, zum zweiten soll es dann ab 16.30 Uhr kommen.

Übertragung zum Slalom der Frauen in Zagreb: SPOX erklärt im Folgenden, wie man heute vom Ski alpin im TV, Livestream und Liveticker nichts verpasst.

© getty Die Frauen im Ski alpin sind aktuell in Kroatien im Einsatz.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Frauen in Zagreb heute live im TV und Livestream

Der Slalom der Frauen wird sich heute problemlos im TV und Livestream verfolgen lassen. Euch stehen nämlich gleich mehrere Sender zur Verfügung, auf die Ihr zurückgreifen könnt.

Den ersten Lauf seht Ihr einerseits im Livestream bei der ARD, aber auch normal im TV. Zudem könnt Ihr bei Eurosport 1 einschalten, was ebenso bedeutet: Im Livestream könnt Ihr Euch abgesehen von der ARD-Sportschau auch bei DAZN reinklicken.

DAZN pflegt bekanntermaßen eine Kooperation mit Eurosport und bietet seinen Abonnenten auf der Plattform daher sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 zum Abruf an.

Eine Mitgliedschaft bei dem Streamingdienst kostet 29,99 Euro pro Monat (Monatsabo, jederzeit kündbar) oder 24,99 Euro monatlich im Jahresabo. DAZN hat in seinem Live-Programm neben Wintersport vor allem jede Menge Fußball mit der Bundesliga, der Champions League, der Primera Division, der Serie A oder der Ligue 1. Hinzu kommen unter anderem die NBA, die NFL, Boxen, Tennis und Motorsport.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Frauen in Zagreb heute live im TV, Livestream und Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Frauen in Zagreb heute im Liveticker

Und dann wäre da auch noch SPOX, um nichts zu verpassen. Hier bekommt Ihr den Slalom zwar nicht zu sehen, jedoch erhaltet Ihr die wichtigsten Informationen in schriftlicher Form per Liveticker. Auch so verpasst Ihr nichts.

Ski alpin: Die nächsten Termine der Frauen