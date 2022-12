Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Val d'Isere und der Frauen in Sestriere heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Ski-alpin-Saison geht weiter! Sowohl die Herren in Val d'Isere als auch die Damen in Sestriere sind heute in der Disziplin Riesenslalom gefordert. Alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr hier.

Während für viele Wintersportarten die Saison 2022/23 gerade erst begonnen hat, sind die Ski-alpin-Athletinnen und -Athleten bereits inmitten des Geschehens.

Drei Weltcups liegen aktuell bereits hinter uns. Dabei hätten es nochmal deutlich mehr sein sollen. Die ungünstigen Witterungsverhältnisse hinderten jedoch diverse Events an der Austragung.

Im französischen Val d'Isere (Herren) und im italienischen Sastriere (Damen) soll es nun aber wieder zur Sache gehen. Genauer gesagt steht heute für beide Geschlechter ein Riesenslalom auf dem Plan.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Riesenslalom-Rennen der Herren und Damen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© imago images Die beiden Ski alpin-Vorjahressieger Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin führen erneut die Gesamtweltcup-Wertung an.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Val d'Isere und der Frauen in Sestriere heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt stehen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern sowie dem Privatsender Eurosport zwei Anbieter bereit, die traditionell eine Übertragung zum Wintersport anbieten. Im Falle der heutigen Ski alpin-Veranstaltungen soll es jedoch eine kleine Ausnahme geben: So wird das ZDF seine Ausstrahlung auf einen Livestream begrenzen. Auch Eurosport wird nicht alle Sessions frei empfänglich zur Verfügung stellen.

Session Beginn Übertragung im TV Übertragung im Livestream Herren, 1. Lauf 09.30 Uhr Eurosport 1 JOYN, DAZN

sportstudio.de Damen, 1. Lauf 10.30 Uhr Eurosport 1 JOYN, DAZN

sportstudio.de Herren, 2. Lauf 12.30 Uhr Eurosport 2 JOYN+, DAZN

sportstudio.de Damen, 2. Lauf 13.30 Uhr Eurosport 1 JOYN, DAZN

sportstudio.de

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Val d'Isere und der Frauen in Sestriere heute live im TV

Drei der vier Ski-alpin-Sessions des Tages werden heute im Free-TV zu sehen sein. Sowohl die ersten beiden Läufe als auch der zweite Lauf der Damen werden vom Sender Eurosport 1 gezeigt. Eine andere Situation ergibt sich beim zweiten Lauf der Herren. Diesen findet Ihr nur auf dem zweiten Eurosport-Kanal, welchen Ihr allerdings ausschließlich im Rahmen eines kostenpflichtigen Zusatzpaketes (z.B: HD+ Modul oder BIG TV-Paket) empfangen könnt.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Val d'Isere und der Frauen in Sestriere heute im kostenlosen Livestream

Aufgrund einer Kooperation beider Unternehmen sind der Sender Eurosport 1 und damit auch die genannten drei Sessions kostenfrei auf der Plattform JOYN zu sehen. Der zweite Kanal ist hingegen nur mit dem JOYN+ Abonnement für 6,99 Euro pro Monat zugänglich. Hier kommt Ihr zur Seite.

Deutlich unkomplizierter gestaltet sich die Angelegenheit da bei den Anbietern ZDF und DAZN. Beide Unternehmen werden alle vier Sessions im Livestream übertragen, ersterer sogar gratis.

Die Streams des ZDF mit den Kommentatoren Michael Pfeffer und Julius Hilfenhaus sowie dem Experten Marco Büchel findet Ihr auf der Seite sportstudio.de.

Im Falle von DAZN handelt es sich unterdessen jeweils um die Übertragung von Eurosport (1 und 2). Grund hierfür ist eine Kooperation beider Anbieter, aufgrund derer die beiden Kanäle ganz einfach ins Live-Programm der Plattform implementiert wurden. Für den Zugriff bedarf es allerdings dem entsprechenden Abonnement. Dieses beläuft sich derzeit auf 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr. Neben einer 24/7-Ausstrahlung der Eurosport-Sender seht Ihr damit auch den Großteil aller Champions League-Partien, alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie zahlreiche Veranstaltungen amerikanischer Sportligen, wie der NFL, NBA, UFC oder WWE. Alles Weitere zum Programm erfahrt Ihr über diesen oder die folgenden Links.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Val d'Isere und der Frauen in Sestriere heute im Liveticker bei SPOX

Eine weitere Option, die Riesenslalom-Rennen live zu verfolgen bietet, unser hauseigener Liveticker. Hier versorgen wir Euch stets mit allen wichtigen Infos zur Veranstaltung. Schaut gerne vorbei.

Hier geht's zum Liveticker des Rennens der Männer

Hier geht's zum Liveticker des Rennens der Frauen

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Val d'Isere und der Frauen in Sestriere heute live im TV, Livestream und Liveticker - Aktueller Stand im Gesamtweltcup