Wie es seit einigen Jahren zur Tradition geworden ist, werden auch diesmal kurz vor Silvester die besten Biathletinnen und Biathleten zur World Team Challenge auf Schalke antreten. Wo und wie Ihr das Spektakel im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bereits seit 2002 findet sich im Biathlon die Weltspitze zur World Team Challenge in der Veltins Arena auf Schalke zusammen, nur in den vergangenen Jahren fand das Event aufgrund der Corona-Pandemie in Ruhpolding statt. Weltcuppunkte werden hier nicht gesammelt, es handelt sich um ein Einladungsrennen.

Am heutigen Mittwoch, den 28. Dezember 2022, geht es für die zehn Mixed-Teams also wieder zurück nach Gelsenkirchen, wo kurze Steigungen und schnelle Abfahrten auf sie warten. Um 18.15 Uhr beginnt das Ganze mit dem Massenstart, um 19.30 Uhr gibt's dann die Verfolgung.

Aber wo könnt Ihr die World Team Challenge live im TV und Livestream sehen? Und wie sieht das Teilnehmerfeld aus? SPOX liefert Antworten.

Biathlon, Übertragung: World Team Challenge heute live im TV und Livestream

Wie bei den meisten Biathlon-Events habt Ihr auch bei der Team Challenge drei Optionen: einen öffentlich-rechtlichen Sender, Eurosport und DAZN.

Heute zeichnet das ZDF für die Übertragung verantwortlich. Direkt im Anschluss an die Vierschanzentournee empfangen Euch gegen 18 Uhr Reporter Volker Grube, Moderatorin Alexander Ruda sowie Expertin Laura Dahlmeier und Experte Sven Fischer. Empfangen könnt Ihr das Programm im TV und im Livestream über die ZDFmediathek.

© getty Benedikt Doll und Denise Herrmann-Wick sind bereits im vergangenen Jahr gemeinsam bei der Team Challenge angetreten.

Auch Eurosport ist wieder mit von der Partie, die Ausstrahlung startet um 18.05 Uhr. Einen Stream gibt es ebenfalls, dieser ist über den Eurosport Player aber mit Kosten verbunden.

Alle unter Euch, die ein DAZN-Abo ihr Eigen nennen, dürfen sich freuen: Eurosport ist beim Streamingdienst wegen einer Kooperation nämlich mehrkostenfrei verfügbar. Dazu gibt's noch Fußball, US-Sport, Darts, Tennis und Kampfsport - alles für 29,99 Euro monatlich im Monatsabo oder 24,99 Euro monatlich im Jahresabo.

Biathlon, Übertragung: World Team Challenge - Modus

Aufgeteilt ist das Event ganz klassisch in Massenstart und Verfolgung, ganz so wie im Weltcup wird es aber nicht ablaufen. Beim Massenstart beginnen die Frauen, nach dem Schießen lösen die Männer sie ab. Für die Damen sind vier, für die Herren fünf Runden (ca. 1,3 km) angesetzt. Jeder Fehlschuss bringt 75 Meter extra ein.

Nach Ende des Massenstarts wird eine kurze Pause eingelegt, mit dem halbierten Rückstand geht es dann in die Verfolgung. Wenn Teams mehr als 45 Sekunden Rückstand auf die Führenden haben, starten sie gemeinsam. Gewinnen tut dann das Duo, das als erstes die Ziellinie überquert.

© getty Bereits seit 2002 wird die Veltins Arena auf Schalke für die World Team Challenge hergerichtet.

Biathlon, Übertragung: World Team Challenge - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Biathlon, World Team Challenge

Biathlon, World Team Challenge Datum: 28. Dezember 2022

28. Dezember 2022 Anstoß: 18.15 Uhr Massenstart, 10.30 Uhr Verfolgung

18.15 Uhr Massenstart, 10.30 Uhr Verfolgung Ort: Veltins Arena, Geslenkirchen

Veltins Arena, Geslenkirchen TV: ZDF, Eurosport

Livestream: ZDFmediathek, Eurosport Player, DAZN

Liveticker: -

Biathlon, Übertragung: World Team Challenge - Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Zehn Teams duellieren sich heute, zwei davon mit deutscher Besetzung: Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll, sowie Vanessa Voigt und Philipp Nawrath. Das sind alle Duos: