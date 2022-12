Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Bormio im TV, Livestream und Liveticker

Auf die Männer im Ski alpin wartet am heutigen Donnerstag der Super-G in Bormio. Wie lässt sich das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX liefert hier die Antwort auf diese Frage.

Weiter geht's für die Männer im Ski alpin. Nachdem sie am gestrigen Mittwoch im italienischen Bormio ihre Abfahrt absolviert haben, treten die Herren am heutigen Donnerstag, den 29. Dezember erneut an - diesmal zum Super-G.

Das Rennen ist für 11.30 Uhr angesetzt, dabei handelt es sich um den letzten Herren-Wettkampf im Kalenderjahr 2022.

SPOX erklärt im Folgenden, wie sich der Super-G beim Ski alpin heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben lässt.

© getty Die Männer sind im Ski alpin momentan in Bormio gefordert.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Bormio im TV und Livestream

Einerseits überträgt das ZDF, los geht es dort um 11.15 Uhr. Michael Pfeffer kommentiert, Moderatorin ist Lena Kesting. Als Experte fungiert Marco Büchel. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet Euch auch an, den Super-G via Livestream zu verfolgen. Dieser ist kostenlos und bedarf auch keiner vorherigen Anmeldung.

Abgesehen vom ZDF gibt es mit Eurosport 1 eine weitere Chance, mit eigenen Augen vom Ski alpin heute nichts zu verpassen. Sendungsstart: 11.15 Uhr. Hier ist es dann ebenso möglich, einen Livestream aufzurufen. Zur Verfügung steht dafür zum einen der kostenpflichtige Eurosport Player.

Auch bei DAZN bekommt Ihr den Super-G zu sehen. Denn: Der Streamingdienst kooperiert mit Eurosport, bietet daher neben jeder Menge anderem Sport auch Eurosport 1 und Eurosport 2 bei sich auf der Plattform an.

Aufrufen könnt Ihr dort beide Kanäle, ohne dass für Euch zusätzliche Kosten anfallen. Noch kein Mitglied bei DAZN? Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro monatlich, ein Jahresabo 24,99 Euro monatlich. Geboten bekommt Ihr bei dem Streamingdienst noch weitaus mehr als Wintersport. Aus den USA zum Beispiel noch die NBA, darüber hinaus dann jede Menge Fußball mit der Bundesliga, der Champions League, der Primera Division, der Serie A oder der Ligue 1. Auch dabei: Motorsport, Tennis, Boxen u.v.m.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Bormio im TV, Livestream und Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Bormio im Liveticker

SPOX ist beim heutigen Einsatz der Ski-alpin-Männer ebenso mit von der Partie - zwar nicht mit einem Livestream, dafür aber einem Liveticker. Klickt Euch rein und verpasst nichts!

Ski alpin: Die nächsten Termine der Herren