Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Gröden und Abfahrt der Frauen in St. Moritz im TV, Livestream und Liveticker

Die Ski-alpin-Saison geht weiter. Während die Herren heute im Super G im italienischen Gröden gefordert sind, müssen sich die Damen in der Abfahrt in St. Moritz bewähren. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die zwei Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Kurz vor Weihnachten geht es in der Ski-alpin-Welt nochmal rund. Am heutigen Freitag werden sowohl die Männer als auch die Damen zu den Skiern gebeten.

Als Favorit bei den Männern ist erneut Vorjahressieger Marco Odermatt zu nennen. Wie schon in der vergangenen Saison führt der Schweizer auch nun wieder den Gesamtweltcup an. In der Disziplin Super-G ist er jedoch mit dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde (je 180 Punkte) gleichauf.

Im Abfahrtsrennen der Namen richten sich erneut alle Augen auf die Italienerin Sofia Goggia. Die 30-Jährige hat in der laufenden Rennzeit bereits zwei Rennen für sich entschieden und führt die Disziplinwertung nun mit insgesamt 200 Punkten an. Hoffnungen kann sich auch Kira Weidle machen. Die Deutsche belegt mit 60 Punkten derzeit den siebten Platz.

Alle Infos zur Übertragung der Rennen im TV und Livestream findet Ihr hier.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Gröden und Abfahrt der Frauen in St. Moritz im TV und Livestream

Die beiden Ski-alpin-Events werden jeweils von zwei Anbietern im TV und Livestream gezeigt / übertragen. Dabei handelt es sich einerseits um den öffentlich-rechtlichen Kanal ARD und andererseits um den Privatsender Eurosport. Alle Infos zum Zugriff auf die Übertragungen findet Ihr im Folgenden.

Session Beginn Übertragung im TV Übertragung im Livestream Abfahrt Damen in St. Moritz 10.30 Uhr ARD

Eurosport ARD-Mediathek

JOYN, DAZN Super-G Herren in Gröden 11.45 Uhr ARD

Eurosport ARD-Mediathek

JOYN, DAZN

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Gröden und Abfahrt der Frauen in St. Moritz im Free-TV

Die ARD wird die Live-Übertragung zur ersten Ski alpin-Session des Tages, dem Abfahrtsrennen der Damen, um zirka 10.20 Uhr aufnehmen. Direkt im Anschluss daran, wird im Ersten auch das Super-G-Rennen der Herren zu sehen sein. Umschalten müsst Ihr also nicht.

Eine Alternative dazu stellt Eurosport dar. Der Privatsender wird auch seinerseits beide Veranstaltungen im Free-TV ausstrahlen. Die Vorberichterstattung wird hier jedoch bereits um 10.15 Uhr ihren Anfang nehmen.

© imago images Die beiden Ski alpin-Vorjahressieger Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin führen erneut die Gesamtweltcup-Wertung an.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Gröden und Abfahrt der Frauen in St. Moritz im kostenlosen Livestream

Parallel zur jeweiligen linearen Übertragung stellen die zwei Anbieter auch einen kostenfreien Livestream zur Verfügung. Die Übertragung der ARD wird in der hauseigenen Mediathek des Senders zu finden sein. Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin.

In den Genuss der Eurosport-Übertragung kommt Ihr hingegen gleich über mehrere Plattformen. Eine kostenfreie Option bietet der Live-TV-Streamingdienst JOYN. Hier ist der Sender gratis für alle inkludiert, wobei mit einigen Werbeunterbrechungen (zusätzlich zu den linearen Werbespots) zu rechnen ist.

Gänzlich werbefrei ist dagegen der Livesport-Anbieter DAZN. Auch hier ist der Eurosport-Kanal bereits vorab im Liveprogramm integriert - ganz ohne Aufpreis. Darüber hinaus sehen Kundinnen und Kunden noch zahlreiche weitere hochkarätige Events verschiedenster Sportarten. Dazu zählt unter anderem die UEFA Champions League, die Fußball-Bundesliga, die Darts-WM sowie die amerikanischen Sportligen NBA, NFL, WWE, UFC und mehr. Weitere Informationen zum Programm sowie den Abo-Preisen findet Ihr unter diesem Link.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Gröden und Abfahrt der Frauen in St. Moritz im Liveticker bei SPOX

Eine weitere Option, die Ski-alpin-Events live zu verfolgen, bieten unsere hauseigenen Liveticker. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos rund um die Geschehnisse in Gröden und St. Moritz.

Hier geht's zum Liveticker des Abfahrtsrennens der Damen in St. Moritz

Hier geht's zum Liveticker des Super-G-Rennens der Herren in Gröden

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Gröden und Abfahrt der Frauen in St. Moritz im TV, Livestream und Liveticker - Der Weltcup-Gesamtstand

Frauen:

Platz Name Punkte 1. Mikaela Shiffrin 385 2. Wendy Holdener 366 3. Petra Vlhova 340 4. Sara Hector 247 5. Sofia Goggia 245 6. Corinne Suter 240 7. Anna Swenn-Larsson 220 8. Marta Bassino 215 9. Lara Gut-Behrami 169 10. Ragnhild Mowinckel 164

Herren: