Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Frauen in Semmering heute live im TV, Livestream und Liveticker

Kurz vor dem neuen Jahr kommen die Ski-Frauen noch einmal in Semmering zusammen. Heute auf dem Plan: der Riesenslalom. SPOX gibt Euch die wichtigsten Infos zum Rennen und seiner Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Der heutige Riesenslalom der Frauen ist das erste von drei in den kommenden Tagen geplanten Rennen in Semmering. Unter anderem steht noch ein weiterer Riesenslalom am morgigen Mittwoch und der traditionelle Nachtslalom am Tag darauf an. Der Grund, weshalb es zwei Riesenslaloms am Zauberberg gibt: Der heutige ist das Ersatzprogramm für den ausgefallenen Saisonauftakt in Sölden.

Los geht das Spektakel heute um 10 Uhr mit dem ersten Lauf. Der zweite Durchgang ist für 13 Uhr angesetzt. Aber wo könnt Ihr das Rennen heute live im TV und Livestream sehen? SPOX liefert die Antwort.

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Frauen in Semmering heute live im TV und Livestream

Ski-Fans haben Glück, es gibt nämlich reichlich Anlaufstellen, den Riesenslalom der Frauen heute live und in Farbe zu sehen. Option Nummer eins: der Bayerische Rundfunk. Beide Durchgänge werden live und kostenlos ausgestrahlt, sowohl im TV als auch im Livestream. Los geht's jeweils ein paar Minuten vor Beginn der Läufe.

Eine weitere Anlaufstelle im Free-TV ist Eurosport. Eurosport 1 legt sogar noch etwas früher los als der BR, hier geht es nämlich schon um 9.45 Uhr bzw. 12.45 Uhr mit Vorberichten auf Sendung. Einen Haken gibt es allerdings: Der Livestream im Eurosport Player ist im Gegensatz zur TV-Übertragung kostenpflichtig.

© getty Mikaela Shiffrin führt den Gesamtweltcup auch in dieser Saison wieder an.

Solltet Ihr im Besitz eines DAZN-Abos sein, könnt Ihr Euch diese Kosten übrigens sparen. Eurosport läuft dort aufgrund einer Kooperation nämlich den gesamten Tag mehrkostenfrei. Darüber hinaus gibt's bei DAZN auch Fußball (u.a. Freitags- und Sonntagsspiele der Bundeslige, Champions League, Serie A, La Liga, Ligue 1), US-Sport (NBA, NFL), Kampfsport, Motorsport, Darts, Tennis und vieles mehr.

Der Kostenpunkt für ein DAZN-Abo hängt von der Dauer ab. Wählen könnt Ihr zwischen einem Monatsabo (29,99 Euro monatlich) und einem Jahresabo (24,99 Euro monatlich).

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Frauen in Semmering heute im Liveticker

Auch bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem aktuellen Stand, wenn es um Ski alpin geht. Wir tickern das Rennen nämlich live mit.

Hier geht's zum Liveticker des Riesenslaloms der Frauen in Semmering.

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Frauen - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Ski alpin, Riesenslalom der Frauen

Ski alpin, Riesenslalom der Frauen Datum: 27. Dezember 2022

27. Dezember 2022 Anstoß: 10 Uhr (1. Lauf), 13 Uhr (2. Lauf)

10 Uhr (1. Lauf), 13 Uhr (2. Lauf) Ort: Semmering, Österreich

Semmering, Österreich TV: Eurosport, BR

Livestream: BR-Mediathek, Eurosport Player, DAZN

Liveticker: SPOX

Ski alpin: Die nächsten Termine der Frauen