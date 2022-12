Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Titisee-Neustadt im TV, Livestream und Liveticker

Beim Skispringen in Titisee-Neustadt findet am heutigen Sonntag das zweite Einzelspringen statt. SPOX verrät Euch, wie und wo Ihr dieses live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach den ersten paar Wettkämpfen in der neuen Saison beim Skispringen mit den Stationen Polen (Wisla) und Finnland (Ruka/Kuusamo) geht es dieses Wochenende auf deutschem Boden zur Sache. Genauer: In Titisee-Neustadt in Baden-Württemberg. Dort absolvieren die Männer am heutigen Sonntag, den 11. Dezember ihr zweites Einzelspringen. Los geht es um 15.45 Uhr.

Das erste hatten sie am Freitag hinter sich gebracht, am gestrigen Samstag gab es dann den Mixed-Wettbewerb. Schauplatz ist die Hochfirstschanze. Den gemeinsamen Schanzenrekord haben dort Sven Hannawald (2001) und Adam Malysz (2007) mit 145 Metern aufgestellt. Die Hill-Size auf der Schanze beträgt 142 Meter, der K-Punkt 125 Meter.

SPOX teilt Euch im Folgenden mit, wie Ihr Skispringen in Titisee-Neustadt heute live im TV und Livestream seht und im Liveticker mitverfolgen könnt.

© getty Titisee-Neustadt: Hier geht es dieses Wochenende beim Skispringen zur Sache.

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Titisee-Neustadt im TV und Livestream

Euch wird es relativ einfach gemacht, die Skispringer heute mitzuerleben. Das Einzelspringen gibt es nämlich im Free-TV zu sehen, das dann andererseits auch noch bei gleich zwei Sendern.

Sowohl das ZDF als auch Eurosport nehmen sich der Übertragung an. Bei beiden Sendern wird auch schon in den Stunden zuvor jede Menge Wintersport gezeigt, speziell zum Skispringen geht es um 15.35 Uhr (ZDF) respektive 15.30 Uhr (Eurosport 1) los.

Beide Sender bieten auch die Möglichkeit an, das Programm via Livestream zu verfolgen. Beim öffentlich-rechtlichen Fernsehsender geht das ganz einfach online auf der Website, wohingegen der Livestream von Eurosport nur kostenpflichtig abrufbar ist. Hier gelangt Ihr zum Eurosport Player und erfahrt mehr.

Allerdings: Solltet Ihr schon Mitglieder bei DAZN sein, könnt Ihr Euch ein Abo beim Eurosport Player auch gut und gerne sparen. DAZN kooperiert nämlich mit Eurosport, hat daher bei sich auf der Plattform deshalb sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 im Angebot.

Falls Ihr noch keine DAZN-Kunden seid: Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro pro Monat, für ein Jahresabo zahlt Ihr 24,99 Euro pro Monat.

Abgesehen vom Wintersport kommt Ihr bei dem Streamingdienst auch in den Genuss von jeder Menge Fußball. DAZN zeigt die Champions League, die Bundesliga sowie internationale Top-Ligen live, im Programm enthalten sind zudem die NBA, die NFL, Motorsport, Tennis, Boxen und noch mehr.

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Titisee-Neustadt im Liveticker

Wer zum heutigen Einzelspringen trotz der vielen Möglichkeiten nicht im TV oder Livestream einschalten kann oder es einfach nicht möchte, kann gerne hier auf den Liveticker zurückgreifen, um trotzdem nichts zu verpassen. SPOX begleitet die Springer und liefert schriftliche Updates.

Skispringen: Weltcup-Termine vor Vierschanzentournee