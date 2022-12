Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Bormio heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des Jahres duellieren sich die Ski-Herren noch einmal an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in Bormio, heute steht die Abfahrt auf dem Plan. Ihr möchtet das Ganze im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen? Wir verraten, wie das geht.

Zwei Rennen werden die Herren im Ski alpin dieses Kalenderjahr noch absolvieren: zunächst die heutige Abfahrt und anschließend folgt morgen noch der Super G. Beides findet auf der tückischen Stelvio-Piste im italienischen Bormio statt. Die Abfahrt beginnt um 11.30 Uhr.

Aber wo könnt Ihr die Herren auf Euren Bildschirmen verfolgen? Wir erklären hier alle Übertragungswege im TV und Livestream.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Bormio heute live im TV und Livestream

Ski-Fans haben Glück! Die Abfahrt der Herren wird nämlich auf verschiedenen Wegen live und in voller Länge gezeigt, unter anderem im ZDF. Eine Viertelstunde vor Beginn des Rennens, also um 11.15 Uhr, startet der Sender seinen langen Wintersporttag, bis 18 Uhr könnt Ihr dann verschiedenste Events verfolgen - sowohl im TV als auch in der ZDFmediathek. Reporter Michael Pfeffer, Moderatorin Lena Kesting und Experte Marco Büchel werden Euch dort begrüßen.

© getty Marco Odermatt führt die Gesamtwertung im Weltcup aktuell an.

Eurosport zeigt die Abfahrt ebenfalls live, die Startzeit der Übertragung ist die gleiche. Auch hier gibt es einen Stream, der Eurosport Player ist aber nicht gratis.

DAZN kooperiert mit Eurosport und hat beide Kanäle des Sportsenders rund um die Uhr im Programm. Folglich könnt Ihr die Abfahrt der Herren auch dort sehen - genauso wie zahlreiche weitere Liveevents aus dem Fußball (u.a. Bundesliga und Champions League), Wintersport, Tennis, US-Sport (NBA, NFL), Kampfsport, oder Darts.

Und wie viel kostet das Ganze? 29,99 Euro monatlich im Monatsabonnement oder 24,99 Euro monatlich im Jahresabo.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Bormio heute live im Liveticker

Auch wir sind bei der Abfahrt der Herren dabei, wir begleiten das gesamte Event nämlich im Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker der Abfahrt der Herren in Bormio.

© getty Aleksander Aamodt Kilde ist Marco Odermatts Verfolger in der Gesamtwertung.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Bormio - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Ski alpin, Abfahrt der Herren

Ski alpin, Abfahrt der Herren Datum: 28. Dezember 2022

28. Dezember 2022 Anstoß: 11.30 Uhr

11.30 Uhr Ort: Bormio, Italien

Bormio, Italien TV: ZDF, Eurosport

Livestream: ZDFmediathek, Eurosport Player, DAZN

Liveticker: SPOX

