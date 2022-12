Ski alpin, Übertragung: 2. Riesenslalom der Frauen in Semmering heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bereits den zweiten Tag in Folge messen sich die Frauen im Ski alpin heute im Riesenslalom. Möglichkeiten, das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen, gibt es einige - wir verraten, welche das sind.

Eigentlich stünde heute der erste Riesenslalom der Frauen in Semmering an - weil allerdings das erste Wochenende in Sölden ins Wasser fiel, wurde kurzerhand am gestrigen Dienstag ein weiterer Riesenslalom ins Programm gepackt, den Mikaela Shiffrin gewann. So geht's also drei Tage in Folge zur Sache, morgen folgt nämlich noch der traditionelle Nachtslalom am Zauberberg.

An den Startzeiten hat sich im Vergleich zu gestern nichts geändert: Der erste Lauf beginnt um 10 Uhr, der zweite um 13 Uhr. Wenn Ihr wissen möchtet, wo Ihr dazu im TV und Livestream einschalten könnt, lest einfach weiter - in diesem Artikel klären sich alle Details.

Ski alpin, Übertragung: 2. Riesenslalom der Frauen in Semmering heute live im TV und Livestream

Wie schon das gestrige Event könnt Ihr auch den 2. Riesenslalom der Frauen in Semmering live und in Farbe sehen, heute berichtet unter anderem das ZDF aus Österreich. Wie gewohnt bietet der öffentlich-rechtliche Sender eine kostenlose Übertragung im TV und im Livestream über die ZDFmediathek an, der einzige Haken: Das ZDF zeigt nur den zweiten Lauf auch live. Hier könnt Ihr pünktlich zum Rennbeginn um 13 Uhr einschalten, ab 12.45 Uhr läuft zudem eine Zusammenfassung des ersten Durchgangs. Als Reporter ist Julius Hilfenhaus im Einsatz.

Beide Läufe sind im Free-TV nur bei Eurosport zu finden. Der Privatsender beginnt um 9.45 Uhr mit der Berichterstattung zum ersten Durchgang, um 13 Uhr geht's dann weiter mit dem zweiten Lauf. Einen Livestream gibt es ebenfalls, allerdings ist der Eurosport Player mit Kosten verbunden.

Die müsst Ihr allerdings nicht zusätzlich zahlen, wenn Ihr ein DAZN-Abo besitzt, oder ohnehin darüber nachdenkt, eines abzuschließen. Beim Streamingdienst sind nämlich beide Eurosport-Kanäle inbegriffen. Darüber hinaus gibt's unter anderem Fußball, US-Sport, Wintersport, Kampfsport, Motorsport, Darts oder Tennis - für reichlich Abwechslung ist also gesorgt.

Interessiert? Dann habt Ihr hier die Wahl zwischen einem Monatsabo (29,99 Euro monatlich) und einem Jahresabo (24,99 Euro monatlich).

Ski alpin, Übertragung: 2. Riesenslalom der Frauen in Semmering heute live im Liveticker

Ihr könnt oder möchtet nicht das gesamte Rennen auf dem TV-Bildschirm verfolgen? Dann könnt Ihr auch einfach in unserem Liveticker vorbeischauen, wo wir regelmäßige Updates zu beiden Läufen geben.

Hier geht's zum Liveticker des 2. Riesenslaloms der Frauen in Semmering.

Ski alpin, Übertragung heute live: 2. Riesenslalom der Frauen in Semmering - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Ski alpin, Riesenslalom der Frauen

Ski alpin, Riesenslalom der Frauen Datum: 28. Dezember 2022

28. Dezember 2022 Anstoß: 10 Uhr (1. Lauf), 13 Uhr (2. Lauf)

10 Uhr (1. Lauf), 13 Uhr (2. Lauf) Ort: Semmering, Österreich

Semmering, Österreich TV: ZDF, Eurosport

Livestream: ZDFmediathek, Eurosport Player, DAZN

Liveticker: SPOX

Ski alpin: Die nächsten Termine der Frauen