Auf der Schanze in Engelberg findet heute das erste von zwei Springen statt. Um nichts zu verpassen, könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker mitlesen.

Bevor in weniger als zwei Wochen die Vierschanzentournee losgeht, bestreiten die Skispringer noch den Weltcup in Engelberg. Heute steht der Auftakt in der Schweiz an. Das Einzelspringen wird hier live getickert.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Skispringen: Einzelspringen in Engelberg heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vor dem Start der Vierschanzentournee sind die Skispringer noch für den Weltcup in Engelberg im Einsatz. Der erste von zwei Wettkämpfen auf der Schanze in der Alpenstadt ist für heute angesetzt. Morgen steigt dann direkt das zweite Springen. Es sind also die letzten zwei Chancen, Punkte für den Weltcup zu sammeln, ehe am 28. Dezember in Oberstdorf die Vierschanzentournee startet.

Vor Beginn: Der Wettkampftag beginnt um 15 Uhr mit dem Probedurchgang. Das Einzelspringen selbst geht um 16 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Einzelspringen in Engelberg (Schweiz).

© getty Karl Geiger liegt in der Gesamtwertung auf Rang sieben.

Skispringen: Einzelspringen in Engelberg heute im TV und Livestream

Für das Einzelspringen wird sowohl eine Übertragung im Free-TV als auch im Livestream angeboten. Die ARD und Eurosport 1 übertragen das Springen live im TV. Aber auch in Bezug auf die Livestream-Übertragung sind beide Sender potenzielle Anlaufstellen.

Weil alles, was Eurosport überträgt, auch bei DAZN zu sehen ist, bietet auch der Streamingdienst eine Möglichkeit, live mit dabei zu sein - jedoch nur gegen ein Abonnement, das monatlich 29,99 Euro und jährlich 274,99 Euro kostet.

Skispringen: Der Stand im Gesamtweltcup