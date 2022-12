Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Val d'Isere und der Frauen in Sestriere im TV, Livestream und Liveticker

Zwei Rennen finden heute im Ski-Weltcup statt: der Slalom der Herren in Val d'Isere und der Slalom der Frauen in Sestriere. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Wettkämpfe live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nachdem die Ski-Herren vor einer Woche noch in Beaver Creek und die Frauen in Lake Louise in der Abfahrt und im Super G gefragt waren, geht der Weltcup an diesem Wochenende mit Technikwettbewerben weiter. Gestern bestritten sowohl die Skirennfahrer im französischen Val d'Isere als auch die Skirennfahrerinnen im italienischen Sestriere jeweils einen Riesenslalom, am heutigen Sonntag, den 11. Dezember, stehen nun auf denselben Pisten zwei Slaloms an.

Die Herren beginnen ihr Rennen mit dem 1. Durchgang um 9.30 Uhr, der 2. Lauf findet dann um 12.30 Uhr statt. Bei den Frauen geht es um 10.30 Uhr los, der Entscheidungslauf ist für 13.30 Uhr angesetzt.

Datum Uhrzeit Weltcup So., 11.12. 09.30 Uhr/12.30 Uhr Slalom der Herren in Val d'Isere So., 11.12. 10.30 Uhr/13.30 Uhr Slalom der Frauen in Sestriere

© getty Lena Dürr ist Deutschlands beste Slalom-Fahrerin.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Val d'Isere und der Frauen in Sestriere im TV und Livestream

Im Free-TV werden beide Rennen, alle vier Durchgänge von Eurosport übertragen. Genutzt wird dafür der Sender Eurosport 1. Die Übertragung des Herren-Rennens beginnt um 9.15 Uhr, die des Frauen-Rennens um 10.30 Uhr. Für die 2. Durchgänge meldet sich der Sportsender um 12.45 Uhr und 13.30 Uhr zurück. Eurosport ist auch dann der richtige Ansprechpartner, wenn es um den Livestream geht. Der Zugang zum Eurosport-Player ist jedoch kostenpflichtig.

Das Abo für den Eurosport-Player ist aber nicht das einzige Ticket für die Eurosport-Livestreams. Auch Joyn+ und DAZN bieten Möglichkeiten an, auf die Livestreams zuzugreifen. Für DAZN wird jedoch ebenfalls ein Abonnement benötigt. Dieses ist mit Kosten in Höhe von 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr verbunden. Dafür wird dann aber auch der Weg frei zum riesigen Livestream-Repertoire, das unter anderem auch Fußball, US-Sport (NBA und NFL), Tennis, MMA, Boxen, Wrestling beinhaltet.

Im ZDF sind die Rennen zwar nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, dafür jedoch im kostenlosen Livestream bei zdf.de.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Val d'Isere und der Frauen in Sestriere im Liveticker

Auch SPOX bietet heute eine Möglichkeit an, die Rennen live zu verfolgen - nämlich via Liveticker. So verpasst Ihr nichts, was auf den Pisten geschieht.

Hier geht es zum Liveticker des Herren-Slaloms in Val d'Isere.

Hier geht es zum Liveticker des Frauen-Slaloms in Sestriere.

Ski alpin: Wettkampfkalender zur Saison 2022/23