Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen den Ski-alpin-Weltcups bestreiten die Männer heute in Garmisch-Partenkirchen den Slalom. Alle Informationen zum Rennen und wo Ihr den Slalom heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Mittwoch, den 4. Januar findet der Slalom der Männer in Garmisch-Partenkirchen statt. Das Ski-alpin-Rennen auf dem Gudiberg startet um 15.40 Uhr. Der Beginn des 2. Durchgangs ist für 18.45 Uhr angesetzt.

Die Blicke der Fans werden am heutigen Tag vor allem auf Lokalmatador Linus Staßer gerichtet sein. Der Münchner fährt eine gute Saison, in der Slalomwertung liegt Straßer aktuell auf dem sechsten Rang. Seine Klasse zeigte er auch im vergangenen Slalom-Rennen in Madonna di Campiglio, wo er Dritter wurde. Wie weit geht es heute für ihn nach vorne?

Zu seinen größten Konkurrenten zählen heute vor allem der Norweger Lucas Braathen und der Schweizer Daniel Yule. Braathen führt aktuell die Weltcupwertung im Slalom vor Yule an. Daniel Yule gewann zudem den vergangenen Slalom in Madonna di Campiglio. Die beiden zählen heute zu den Topfavoriten auf den Sieg.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen im TV und Livestream

Gleich zwei Sender zeigen am heutigen Tag den Slalom der Männer in Garmisch-Partenkirchen live im Free-TV. Darüber hinaus bieten sich Euch einige Möglichkeiten, das Rennen im Livestream zu verfolgen.

Neben der ARD zeigt sich Eurosport heute für die Übertragung des Slalom-Rennens auf dem Gudiberg verantwortlich. Die ARD beginnt mit seiner Übertragung um 15.30 Uhr. Ab 18.30 Uhr seht Ihr dort den 2. Durchgang live. Eurosport zeigt den Slalom in Garmisch-Partenkirchen ebenfalls live ab 15.30 Uhr und 18.30 Uhr.

Die ARD bietet auch einen kostenlosen Livestream des Rennens an, den Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de findet. Mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player seht Ihr das Spektakel auf dem Gudiberg ebenfalls live und in voller Länge im Livestream.

Als DAZN-Kunden habt Ihr heute auch Zugriff auf dem Livestream von Eurosport. Die beiden TV-Sender sind eine Kooperation eingegangen, die es Euch als DAZN-Kunden ermöglicht, alle Inhalte von Eurosport 1 und 2 live zu verfolgen. Ein Abo kostet bei DAZN 29.99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr. Neben diversen Wintersport-Events seht Ihr mit einem DAZN-Abo auch die Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Darts, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen im Liveticker

Hier bei SPOX begleiten wir für Euch den Slalom der Herren in Garmisch-Partenkirchen in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Rennens auf den Gudiberg. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Ski alpin: Die nächsten Termine der Herren