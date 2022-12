Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Gröden und der Frauen in St. Moritz heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Ski-Weltcup ist heute Tag der Abfahrten! Die Herren bestreiten ihre in Gröden, die Frauen hingegen in St. Moritz. Wie Ihr beide Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Die Skirennfahrer und die Skirennfahrerinnen sind seit zwei Tagen bzw. seit gestern in den Speeddisziplinen unterwegs - die Frauen in St. Moritz, die Herren in Gröden. Am heutigen Samstag, den 17. Dezember, stehen auf denselben Pisten zwei weitere Abfahrten an. Die Männer schließen mit der 2. Abfahrt den Weltcup in Gröden ab, die Frauen bestreiten morgen noch einen Super-G.

Kira Weidle und Co. eröffnen um 10.30 Uhr den Kampf um die 100 Punkte in St. Moritz, die Männer stürzen sich derweil ab 11.45 Uhr im Norden Italiens auf die Piste.

Datum Uhrzeit Disziplin Ort Geschlecht Sa., 17.12. 10.30 Uhr 2. Abfahrt St. Moritz (Schweiz) Frauen Sa., 17.12. 11.45 Uhr 2. Abfahrt Gröden (Italien) Herren

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Gröden und der Frauen in St. Moritz heute live im TV und Livestream

Beide Rennen sind heute bei Eurosport auf dem Free-TV-Sender Eurosport 1 zu sehen, wo um 10.15 Uhr zuerst die Übertragung des Frauen-Rennens, um 11.45 Uhr dann die Abfahrt der Herren in Gröden gezeigt wird. Neben der Free-TV-Übertragung bietet der Sportsender parallel dazu auch einen Livestream an, wofür jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt wird.

© getty Romed Baumann und die anderen DSV-Athleten sind heute in Gröden zum zweiten Mal in der Abfahrt gefragt.

Ähnlich ist es bei DAZN, das aufgrund der Kooperation mit Eurosport ebenfalls beide Rennen übertragen darf. Auf der Plattform des Streamingdienstes sind beide Eurosportsender nämlich täglich und rund um die Uhr abrufbar. Die Kosten für das Abo betragen monatlich 29,99 Euro, im Jahr fallen 274,99 Euro an.

Doch Ski alpin ist dabei nicht die einzige Sportart, die angeboten wird. Daneben bekommt Ihr auch Zugriff auf Fußball, US-Sport, Handball, Darts, Tennis, MMA, Boxen, Wrestling, Biathlon, Skispringen, Radsport, Motorsport und mehr.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Gröden und der Frauen in St. Moritz heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Neben Eurosport kümmert sich heute ein weiterer Sender um die Übertragung im Free-TV. Dabei handelt es sich um die ARD, die jedoch nur die Abfahrt der Frauen in St. Moritz im TV überträgt. Tobias Barnerssoi kommentiert das Rennen von 10.20 Uhr bis 11.45 Uhr.

Wenn es um den Livestream der ARD geht, der bei sportschau.de kostenlos abrufbar ist, werden wiederum beide Rennen gezeigt. Somit wird auch die Abfahrt der Herren vom öffentlich-rechtlichen Sender abgedeckt.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Gröden und der Frauen in St. Moritz heute im Liveticker

Die beiden Rennen werden jedoch auch auf eine andere Art und Weise angeboten als nur in Bewegtbild-Form - nämlich via Liveticker. Wir bei SPOX kümmern uns darum.

Hier geht es zum Liveticker der Abfahrt der Frauen in St. Moritz.

Hier geht es zum Liveticker der Abfahrt der Herren in Gröden.

Ski alpin: Der Rennkalender