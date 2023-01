Ski alpin, Übertragung: 2. Slalom der Frauen in Zagreb heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute wird es für die Frauen im Ski alpin beim 2. Slalom in Zagreb ernst. Wo Ihr das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Slaloms in Zagreb, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Nachdem am gestrigen Tag in Zagreb schon ein Slalom der Frauen stattfand, steht für die Skifahrerinnen am heutigen Donnerstag, den 5. Januar, ein weiterer Slalom auf dem Programm. Der 1. Durchgang auf dem Bärenberg beginnt um 15.00 Uhr. Der finale Lauf startet später am Tag um 18.00 Uhr.

Das gestrige Rennen in Zagreb gewann Mikaela Shiffrin vor Petra Vlhova und Anna Swenn-Larsson. Die drei zählen also auch am heutigen Tag zu den Favoritinnen auf die Podiumsplätze.

Das DSV-Aufgebot führt auch am heutigen Tag Lena Dürr an. In dieser Saison zeigte die Deutsche schon einige ansprechende Leistungen. So wurde sie beispielsweise hervorragende Dritte beim letzten Slalom des vergangenen Kalenderjahres in Semmering, gestern jedoch verpatzte sie ihren ersten Lauf und verpasste das Finale. Wie schlägt sie sich heute?

Zum einen überträgt Eurosport den 2. Slalom der Frauen in Zagreb heute live und in voller Länge im Free-TV. Auf Eurosport 1 beginnt die Übertragung um 14.45 Uhr und 17.30 Uhr. Der Sportsender bietet Euch mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player zudem die Option, das Rennen im Livestream zu verfolgen.

Das ZDF zeigt den 1. Lauf heute ab 15.50 Uhr. Live zeigt der öffentlich-rechtliche Sender den finalen 2. Durchgang ab 17.55 Uhr. Den kostenlosen Livestream des ZDF findet Ihr in der ZDF-Mediathek und auf zdf.de.

DAZN überträgt den 2. Slalom der Frauen in Zagreb am heutigen Tag ebenfalls live und vollumfänglich im Livestream. Als DAZN-Abonnenten seht Ihr dabei den Livestream von Eurosport. DAZN und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die das ermöglicht.

Den 2. Slalom der Frauen in Zagreb verfolgen wir hier bei SPOX für Euch im Liveticker. Bei uns seid Ihr über die Geschehnisse in Zagreb immer auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

