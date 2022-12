In Semmering wird heute der Ski-alpin-Slalom der Frauen absolviert. SPOX tickert beide Durchgänge live mit.

Auf zwei Riesenslaloms folgt heute der Slalom der Frauen in Semmering. Schafft Mikaela Shiffrin den dritten Sieg innerhalb von drei Tagen? SPOX tickert beide Durchgänge live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Slalom der Frauen in Semmering heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach zwei Riesenslaloms in Folge wird der Weltcup in Semmering heute mit einem Slalom der Frauen abgeschlossen. Mikaela Shiffrin ist im Moment das Maß aller Dinge und zählt auch heute zu den Top-Favoritinnen auf den Sieg, vor allem, da sie beide Riesenslaloms in Semmering gewinnen konnte. Im Slalomweltcup liegt sie punktgleich mit Wendy Holdener auf Platz eins.

Vor Beginn: Der erste Durchgang wird um 15 Uhr eröffnet, der zweite Lauf ist für 18.30 Uhr geplant.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Slalom der Frauen in Semmering (Österreich).

© getty Lena Dürr ist Deutschlands beste Slalom-Fahrerin.

Ski alpin: Slalom der Frauen in Semmering heute im TV und Livestream

Eurosport überträgt beide Durchgänge des Slaloms in Semmering live im Free-TV und im kostenpflichtigen Livestream. Nachdem der Sportsender eine Kooperation mit DAZN eingegangen ist, bietet auch der Streamingdienst das Rennen an. Die Kosten für das DAZN-Abo betragen 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

Im ZDF ist das Rennen ebenfalls zu sehen - zwar nicht im Free-TV, dafür im kostenlosen Livestream bei zdf.de. Aber auch hier ist nicht das ganze Rennen, sondern nur der zweite Durchgang gemeint.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Frauen