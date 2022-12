Die Ski-alpin-Saison ist in vollem Gange! Höchste Zeit einen Blick auf die Kommentatoren, Experten und Moderatoren der Ski-alpin-Übertragungen zu werfen. SPOX klärt Euch über die Teams der ARD, des ZDF und von Eurosport auf.

Die Weltcup-Saison im Ski alpin ist mit dem Riesenslalom in Sölden im vergangenen Oktober gestartet. Der Start in die neue Saison verlief jedoch holprig, ganze neun Rennen wurden in dieser Saison bereits abgesagt. Für die Frauen startete die neue Saison so erst mit dem Slalom im finnischen Levi Ende November.

Die Weltcup-Saison hat nun jedoch Fahrt aufgenommen. Zu den Topfavoriten auf den Gesamtweltcup zählt bei den Männern auch in diesem Jahr Marco Odermatt. Odermatt sicherte sich die Kristallkugel schon in der vergangenen Saison. Das gilt auch für Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin unterstrich früh ihre Favoritenrolle in dieser Saison. Beim Saisonauftakt in Levi gewann sie gleich beide Slalom-Rennen.

Hoffnungen auf Topplatzierungen und Podestplätze machen sich im DSV-Team vor allem Lena Dürr und Thomas Dressen. Neben ihnen sind die Augen im deutschen Lager auch auf Alexander Schmid, Linus Strasser und Kira Weidle gerichtet.

Ski alpin: Kommentatoren, Experten und Moderatoren bei ARD, ZDF und Eurosport

Auch in dieser Saison zeigen gleich drei TV-Sender die Ski-alpin-Wettkämpfe live im TV und Livestream. Neben den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF, zeigt sich Eurosport für die Ski-alpin-Rennen der Saison 2022/23 zuständig.

Die TV-Sender übertragen die Ski-alpin-Wettkämpfe auch in diesem Jahr mit einer Vielzahl von Moderatoren, Experten und Kommentatoren.

Ski alpin: Kommentatoren, Experten und Moderatoren in der ARD

In der ARD ist die Ski-alpin-Stimme Bernd Schmelzer. Er begleitet den Skizirkus schon seit über 30 Jahren. Für die ARD und den Drittsender BR saß er schon bei zahlreichen Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften am Mikrofon.

Er teilt sich die Reporter-Aufgaben in der ARD mit Ex-Skirennläufer Tobias Barnerssoi.

Reporter: Tobias Barnerssoi

Ski alpin: Kommentatoren, Experten und Moderatoren beim ZDF

Auch im ZDF sind zwei Reporter für den Kommentar der Ski-alpin-Übertragungen zuständig. Manuel Pfeffer und Julius Hilfenhaus begleiten die Ski-alpin-Rennen für das ZDF im TV und Livestream.

Als Experte fungiert für das ZDF auch in dieser Saison Marco Büchel. Der Liechtensteiner und ehemalige Skirennfahrer ist seit 2010 für den öffentlich-rechtlichen Sender im Einsatz.

Experte: Marco Büchel

Ski alpin: Kommentatoren, Experten und Moderatoren bei Eurosport

Für Eurosport ist in dieser Saison erneut Guido Heuber als Kommentator im Einsatz. Auch er begleitet schon seit vielen Jahren die Ski-alpin-Rennen für Eurosport 1 im Free-TV oder Eurosport 2 im Pay-TV als Kommentator.

Kommentator: Guido Heuber

Ski alpin: Die Gewinner des Gesamtweltcups der vergangenen Jahre

Männer

Jahr Sieger Zweiter Dritter 2017/18 Marcel Hirscher Henrik Kristoffersen Aksel Lund Svindal 2018/19 Marcel Hirscher Alexis Pinturault Henrik Kristoffersen 2019/20 Aleksander Aamodt Kilde Alexis Pinturault Henrik Kristoffersen 2020/21 Alexis Pinturault Marco Odermatt Marco Schwarz 2021/22 Marco Odermatt Aleksander Aamodt Kilde Henrik Kristoffersen

Frauen