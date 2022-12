Die Skirennfahrerinnen absolvieren heute eine Abfahrt in Lake Louise. Bei SPOX lässt sich das Rennen im Liveticker verfolgen.

Ski alpin: Abfahrt der Frauen in Lake Louise heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Erst am vergangenen Wochenende waren noch die Herren in Lake Louise im Einsatz, nun sind die Frauen gefragt. Die Speedspezialistinnen absolvieren heute die erste Abfahrt der Saison. In Zermatt/Cervinia waren ursprünglich zwei Abfahrten geplant gewesen, diese mussten jedoch witterungsbedingt abgesagt werden.

Vor Beginn: Das Rennen geht um 20 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Abfahrt der Frauen im kanadischen Lake Louise.

© getty Kira Weidle geht heute für den DSV an den Start.

Ski alpin: Abfahrt der Frauen in Lake Louise heute im TV und Livestream

Gezeigt wird das Rennen auf dem Sender Eurosport 2, der nicht zum Free-TV-Angebot von Eurosport dazugehört. Weil der Sportsender mit DAZN kooperiert, haben auch DAZN-Kunden die Möglichkeit, den Livestream auf der DAZN-Plattform zu nutzen.

Das DAZN-Abo kostet im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro.

Ski alpin: Der Rennkalender

Zeitraum Land Ort 22. - 23. Oktober Österreich Sölden 29. Oktober - 6. November Schweiz Zermatt-Cervinia 12. - 13. November Österreich Lech 19. - 20. November Finnland Levi 26. November - 4. Dezember USA/Kanada Lake Louise/Beaver Creek 10. - 12. Dezember Italien/Frankreich Sestriere/Val d'Isere 16. - 17. Dezember Italien/Schweiz Gröden/St. Moritz 18. Dezember Italien/Schweiz Alta Badia/St. Moritz 19. Dezember Italien Alta Badia 22. Dezember Italien Madonna di Campiglio 28. - 29. Dezember Italien/Österreich Bormio/Semmering 4. Januar Deutschland/Kroatien Garmisch-Partenkirchen/Zagreb 5. Januar Kroatien Zagreb 7. - 8. Januar Schweiz/Slowenien Adelboden/Kranjska Gora 10. Januar Österreich Flachau 13. Januar Schweiz Wengen 14. - 15. Januar Österreich/Schweiz St. Anton/Wengen 20. - 22. Januar Italien/Österreich Cortina d'Ampezzo/Kitzbühel 24. Januar Italien/Österreich Kronplatz/Schladming 28. - 29. Januar Deutschland/Tschechien Garmisch-Partenkirchen/Spindlermühle 4. Februar Frankreich Chamonix 6. - 19. Februar Frankreich Courchevel/Méribel 25. - 26. Februar Schweiz/USA Crans Montana/Palisades Tahoe 3. - 5. März Norwegen/USA Kvitfjell/Aspen 10. März Are Schweden 11. März Are/Kranjska Gora Schweden/Slowenien 15. - 19. März Andorra Soldeu