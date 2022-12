Langlauf - Tour de Ski: Termine, Orte, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream

Im Langlauf steht die Tour de Ski an. Termine, Orte, Disziplinen Übertragung im TV und Livestream: SPOX liefert die Informationen.

Skispringen, Ski alpin, Biathlon und noch mehr: Sie läuft unlängst, die neue Saison im Wintersport. Und inzwischen wirft auch die Tour de Ski im Langlauf ihre Schatten voraus. Pünktlich zum Jahresabschluss fällt der Startschuss.

Termine, Orte, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream: SPOX liefert im Folgenden alle wissenswerten Informationen zur Tour de Ski im Langlauf.

Langlauf - Tour de Ski: Termine, Orte, Disziplinen

Der Wettbewerb im Skilanglauf findet vom 31. Dezember 2022 bis 8. Januar 2023. Los geht es dabei in der Schweiz, genauer gesagt in Val Müstair. Dort halten sich die Athleten dann auch am Neujahrstag auf, ehe am 2. Januar ein freier Tag ist.

© getty Die Tour de Ski steht demnächst an.

Fortgesetzt wird die Tour am 3. Januar in Oberstdorf. Auf deutschem Boden sind die Profis auch am 4. Januar im Einsatz, am 6. Januar, 7. Januar und 8. Januar folglich im italienischen Val di Fiemme. Die Tour de Ski besteht also aus vier Stationen.

Hier gibt es den genauen Zeitplan mit den jeweiligen Disziplinen zu einem der Highlights der Skilauf-Saison.

Termin Ort Land Disziplin Männer Disziplin Frauen 31. Dezember, 14.00 Uhr Val Müstair Schweiz Sprint Freistil Sprint Freistil 01. Januar, 12.00 Uhr Val Müstair Schweiz 10 km klassisch Verfolgung 01. Januar, 13.15 Uhr Val Müstair Schweiz 10 km klassisch Verfolgung 03. Januar, 11.45 Uhr Oberstdorf Deutschland 10 km klassisch 03. Januar, 14.45 Uhr Oberstdorf Deutschland 10 km klassisch 04. Januar, 11.15 Uhr Oberstdorf Deutschland 20 km Freistil Verfolgung 04. Januar, 14.30 Uhr Oberstdorf Deutschland 20 km Freistil Verfolgung 06. Januar, 12.30 Uhr Val di Fiemme Italien Sprint klassisch Sprint klassisch 07. Januar, 11.45 Uhr Val di Fiemme Italien 15 km klassisch Massenstart 07. Januar, 13.30 Uhr Val di Fiemme Italien 15 km klassisch Massenstart 08. Januar, 11.00 Uhr Val di Fiemme Italien 9 km Freistil Massenstart 08. Januar, 12.45 Uhr Val di Fiemme Italien 9 km Freistil Massenstart

Langlauf - Tour de Ski: Übertragung im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle Fans und Interessierten: Die Tour de Ski werdet Ihr auch dieses Jahr live im Free-TV und Livestream verfolgen können. Zum einen nehmen sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF der Übertragung an, wobei sie sich diese aufteilen.

Die ARD ist am 31. Dezember, 1. Januar, 3. Januar und 4. Januar live mit von der Partie, während sich das ZDF den übrigen Wettkämpfen am 6. Januar, 7. Januar und 8. Januar annimmt. Beide Sender bieten ihr TV-Programm auch via Livestream an, das jeweils kostenlos und ohne vorherige Anmeldung. Hier geht's zum Livestream der ARD und hier geht's zum Livestream des ZDF.

Abgesehen davon ist es möglich, dass auch Eurosport die Tour de Ski live zeigt. Informationen hierzu gibt es allerdings noch nicht. Sollte das der Fall sein: das Eurosport-Programm ist als Livestream über den Eurosport Player abrufbar. Oder man nutzt es einfach, Kunde bei DAZN zu sein. Das Abonnement bei dem Streamingdienst beinhaltet aufgrund einer Kooperation zwischen den Sendern nämlich auch Eurosport 1 und Eurosport 2. Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro pro Monat, ein Jahresabo 24,99 Euro pro Monat.

Langlauf - Tour de Ski: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Tour de Ski: Letzte fünf Sieger bei Männer und Frauen