Biathlon, Weltcup in Hochfilzen: Zeitplan, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream

Der Saisonauftakt in Kontiolahti ist zu Ende, nun geht es für die Biathletinnen und Biathleten weiter mit dem Weltcup in Hochfilzen. Zeitplan, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream - hier bekommt Ihr die wichtigsten Infos zu den Rennen in Österreich.

Dritter Platz von David Zobel im Einzelrennen der Männer, Vierter Platz von Vanessa Voigt im Einzelrennen der Damen, Platz zwei in beiden Staffeln, Podestplatz im Sprint der Männer - die deutschen Biathletinnen und Biathleten können auf einen gelungenen Start in die neue Saison zurückblicken. Nach den Wettkämpfen in Kontiolahti geht es jedoch am morgigen Donnerstag, den 8. Dezember, bereits weiter mit dem nächsten Weltcup. Dieser findet im österreichischen Hochfilzen statt.

Biathlon, Weltcup in Hochfilzen: Zeitplan, Disziplinen

Los geht es mit dem Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer, der um 14.10 Uhr beginnt. Die Männer sind am Tag darauf, am Freitag, um 13.45 Uhr in derselben Disziplin gefragt. Weiter geht es am Samstag (10. Dezember) dann zunächst mit der Verfolgung der Frauen, ehe später am selben Tag die Männer ihren Staffellauf bestreiten. Am Sonntag und damit letzten Wettkampftag wird der Plan dann umgedreht: die Frauen absolvieren eine Staffel, die Männer eine Verfolgung. Einzelrennen sind in Hochfilzen nicht geplant, dafür gibt es auch keinen Ruhetag.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Hochfilzen

Datum Start Disziplin Übertragung 08.12.2022 (Do) 14:10 Sprint Frauen 7,5 km Eurosport 1/DAZN, ZDF 09.12.2022 (Fr) 13:45 Sprint Männer 10 km ZDF 10.12.2022 (Sa) 11:30 Verfolgung Frauen 10 km Eurosport 2/DAZN, ZDF 10.12.2022 (Sa) 13:40 Staffel Männer 4 x 7,5 km Eurosport 2/DAZN, ZDF 11.12.2022 (So) 11:30 Staffel Frauen 4 x 6 km Eurosport 1/DAZN, ZDF 11.12.2022 (So) 14:15 Verfolgung Männer 12,5 km Eurosport 2/DAZN, ZDF

© getty David Zobel fuhr im Einzelrennen von Kontiolahti auf Rang drei.

Biathlon, Weltcup in Hochfilzen: Übertragung im TV und Livestream

Um die Übertragung der insgesamt sechs Rennen in Hochfilzen kümmern sich ab morgen gleich mehrere Anbieter. Einer davon ist Eurosport, der für die Wettkämpfe beide Sender, also sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2, einsetzt. Bei Eurosport 1, der Free-TV-Variante von Eurosport, sind der Sprint der Frauen und die Staffel der Frauen zu sehen. Eurosport 2, ein Pay-TV-Sender, bietet dagegen die Verfolgung der Frauen, die Staffel der Männer und die Verfolgung der Männer an.

Neben Eurosport zeichnet sich auch das ZDF für die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen verantwortlich - nur übernimmt der öffentlich-rechtliche Sender im Gegensatz zu Eurosport alle Rennen in Hochfilzen und bietet sie jeweils parallel dazu auch im kostenlosen Livestream bei zdf.de an.

Mit DAZN mischt auch ein weiterer Anbieter mit, wenn es um die Übertragung des Weltcups im Tiroler Hochfilzen geht. Der Streamingdienst überträgt nämlich alles, was auch Eurosport live auf seinen beiden Sendern zeigt. Der Grund: DAZN und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die die Eurosportsender rund um die Uhr auf der Plattform von DAZN zur Verfügung stellt.

Doch Wintersport ist bei weitem nicht alles, was man mit einem DAZN-Abonnement im Livestream verfolgen kann. Zum vielfältigen Repertoire zählen nämlich auch Sportarten wie Fußball, Tennis, Handball, Darts, NFL, NBA, MMA, Boxen, Radsport, Wrestling und noch mehr dazu.

Die Kosten für das Abo liegen bei 29,99 Euro im Monat und 274,99 Euro im Jahr.

Biathlon, Weltcup in Hochfilzen: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Die Männer-Staffel raste in Kontiolahti auf Rang zwei.

Biathlon, Weltcup in Hochfilzen: Übertragung im Liveticker

Darüber hinaus bietet auch SPOX in Form von Livetickern eine Möglichkeit an, bei den Wettkämpfen in Hochfilzen live mit dabei zu sein.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Biathlon: Der Weltcup-Kalender 2022/23