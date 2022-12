In Hochfilzen bestreiten die Männer am heutigen Tag im Biathlon den Verfolger. Hier könnt Ihr das komplette Verfolgungs-Rennen im Liveticker verfolgen.

Nach dem gestrigen Staffel-Rennen geht das Weltcup-Wochenende für die Biathleten heute mit der Verfolgung weiter. Wir begleiten für Euch das komplette Rennen hier im Liveticker.

Biathlon, Verfolgung in Hochfilzen - Stand nach dem 2. Schießen Platz Name Zeit/Rückstand 1 Johannes Thingnes Bö 13:49,3 2 Sturla Hol Jaegreid + 26,7 3 Emilien Jacquelin + 49,1 4 Johannes Dale + 1:14,9 5 Martin Ponsiluoma + 1:19,0

Biathlon: Verfolgung der Herren in Hochfilzen jetzt im Liveticker

Johannes Thingnes Bö muss eine Runde laufen: Johannes Thingnes Bö fliegt derweil um die Runde und ist bereits zum zweiten Liegenschießen wieder zurück. Die ersten vier Patronen sitzen, der letzte Schuss entgleitet ihm dann aber. Ein Fehler is es geworden, aber es sah so aus, als hätte er diesen noch gar nich absetzen wollen. Aber auch dieser Fehler wird ihm nicht viel Vorsprung kosten.

Leitner weiter gut: Felix Leitner knüpft an sein gutes Schießergebnis aus dem Sprint an und behält seine weiße Weste. Als 29. geht er zurück in die Loipe. Auch Simon Eder trifft alle Scheiben und macht ein paar Platzierungen gut. David Komatz lässt eine Scheibe schwarz und Harald Lemmerer verabschiedet sich mit zwei Fehlern aus dem ersten Anschlag.

Viele Schießfehler: Wie läuft das Liegendschießen für die Deutschen? Justus Strelow lässt eine Scheibe drehen, Benedikt Doll setzt auch noch einen zweiten Schuss daneben. Das sind viele Extrameter, die den Beinen nicht unbedingt gut tun werden. Philipp Nawrath und Roman Rees bleiben als einziger Deutsche fehlerfrei. Johannes Kühn muss einmal kurbeln, David Zobel muss doppelt runden.

Verfolger bleiben dran: Was machen die Verfolger? Weder Emile Jaquelin noch Sturla Holm Lägreid zeigen eine Schwäche und legen alle fünf Ziele um. Filip Fjeld Andersen muss dagegen einmal in die Strafrunde.

Perfektes Schießen von Bö: Johannes Thingnes Bö ist derweilen beim ersten Schießen angekommen. Im Liegen geht es darum fünf Scheiben umzulegen. Gelingt ihm das? Und wie! Ein Treffer geht recht weit nach rechts unten, aber dennoch legt sich die Scheibe um. Er überlässt nichts dem Zufall und ist schon wieder weg als die Verfolger in den Schießstand einfahren.

Strelow verliert einen Platz: Justus Strelow sieht auf der Strecke wieder schwerfällig aus. Der Norweger Dale ist an ihm vorbeigezogen. Auch beim Staffelrennen gestern hat man bereits gesehen, dass Strelow auf der Strecke noch mehr arbeiten muss.

Alle unterwegs: Alle 59 Starter sind nun auf der Strecke unterwegs. Der Ukrainer Lesiuk wurde noch kurz vor dem Start disqualifiziert. In der Zwischenzeit ist der Führende schon bei der ersten Zwischenzeit nach 1.1km angekommen. Auf den Franzosen hat er direkt fünf Sekunden gut gemacht, was zeigt, dass Johannes Thingnes Bö dieses Rennen nicht locker angeht, sondern voll auf Spannung ist.

Erster Deutscher unterwegs: Auf geht es für Justus Strelow, der seine gute Ausgangsposition nutzen will. Er wird vorallem über das Schießen kommen wollen, denn dort liegen seine Stärken.

Es ist angerichtet!: Die Verfolgung beginnt und Johannes Thingnes Bö sprintet aus dem Starthaus heraus. Bei leichtem Wind und einer Lufttemperatur von Minus sechs Grad, steht einem weiteren tollen Wettbewerb nichts im Wege.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Hochfilzen jetzt im Liveticker - Start

Vor Beginn: Wer sind die ersten Verfolger? Nach Emilien Jacquelin warten zwei weitere Norweger darauf, ihren Rückstand aufzuholen. Sturla Holm Lägreid und Filip Fjeld Andersen sind noch die einzigen Athleten, die unter einer Minute geblieben sind. Das Feld hinter Johannes Thingnes Bö ist recht eng besetzt, nach vorne wird jedoch vermutlich nicht viel gehen, wenn Bö an seine Leistung von diesem Wochenende anknüpft. Da müsste er schon einen rabenschwarzen Tag erwischen, um seinen nächsten Weltcupsieg aus der Hand zu geben.

Vor Beginn: Die ÖSV-Biathleten sind im heimischen Hochfilzen noch hinter ihren Erwartungen zurück geblieben. Trotz fehlerfreiem Schießen ging es für Felix Leitner nicht über den 29. Platz hinaus. Damit ist er dennoch bester Österreicher im Sprint geworden. Sein Rückstand auf Johannes Thingnes Bö beträgt am Start zwei Minuten und zwei Sekunden. Plätze gut machen wollen auch David Komatz (42.), Harald Lemmerer (49.) und Simon Eder (51.). Einzig Patrick Jakob muss heute zuschauen, denn mit Rang 88 hat er den Verfolger sehr deutlich verfehlt. Nur die besten 60 Athleten des Sprintrennens dürfen noch einmal antreten.

Vor Beginn: Für das deutsche Team lief es am Freitag im Sprint noch nicht ganz so rund. Mit Justus Strelow macht sich der erste Deutsche als Neunter auf die Jagd. Mit 1:15 Minuten ist der Rückstand nach vorne aber recht beachtlich. Als 14. startet Benedikt Doll in den Wettbewerb. Es folgen Philipp Nawrath und Roman Rees auf den Positionen 28 und 30. Rees zeigte bei der gestrigen Staffel in Hochfilzen ein tolles Rennen und will diese Leistung mit in den heutigen Tag transportieren. Als letzter Starter der DSV-Skijäger geht David Zobel als 56. ins Rennen. Etwas mehr als drei Minuten muss er warten, bis er den Startschuss hören wird.

Vor Beginn: Nachdem die Frauen bereits ihr Staffelrennen absolviert haben, schließen die Männer dieses Weltcupwochenende mit dem Verfolgungsrennen ab. Großer Favorit ist der Norweger Johannes Thingnes Bö, der bereits das Sprintrennen am Freitag für sich entscheiden konnte. Auch bei der gestrigen Staffel übergab Bö den Staffelstab an Position drei laufend mit einem mehr als ordentlichen Vorsprung und untermalte einmal mehr seine herausragende Form. Johannes Thingnes Bö wird den Verfolger heute eröffnen und dann auch lange niemanden hinter sich spüren, denn Emilien Jacquelin wird als Zweiter erst 43 Sekunden nach ihm das Starthaus verlassen.

Vor Beginn: Der Sprint der Männer in Hochfilzen fand schon am vergangenen Freitag statt. Das Rennen gewann der Norweger Johannes Thingnes Bö vor Emilien Jacquelin und Sturla Holm Laegreid. Das DSV-Team rund um Benedikt Doll, der im Sprint 14. wurde, enttäuschte hingegen. Einzig Justus Strelow konnte den Erwartungen gerecht werden. Der 25-jährige geht heute als Neunter in die Verfolgung.

Vor Beginn: Der Verfolger startet am heutigen Tag um 14.15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Verfolgungs-Rennens der Männer in Hochfilzen.

© getty Benedikt Doll zeigte gestern im Staffel-Rennen eine gute Leistung. Kann er sich im Verfolgungs-Rennen heute nach vorne Kämpfen?

Biathlon: Verfolgung der Herren in Hochfilzen heute live im TV und Livestream

Das ZDF überträgt das Verfolgungs-Rennen der Männer heute live im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Den Livestream des öffentlich-rechtlichen Sender findet Ihr in der ZDF-Mediathek und auf zdf.de.

Im Pay-TV seht Ihr dagegen die Verfolgung auf Eurosport 2 im TV oder im Livestream mit dem Eurosport Player.

DAZN zeigt am heutigen Tag das Rennen in Hochfilzen ebenfalls live und in voller Länge im Livestream. Bei DAZN seht Ihr den Livestream von Eurosport. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

