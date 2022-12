Der Biathlon-Weltcup in Kontiolahti geht mit der Verfolgung der Frauen zu Ende. Wir tickern das komplette Rennen für Euch mit.

In Kontiolahti geht Lisa Theresa Hauser heute als Erste in die Verfolgung. Können die deutschen Biathletinnen im Kampf um den Sieg noch mitmischen? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Verfolgung der Frauen in Kontiolahti heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Österreicherin geht 17,3 Sekunden vor Lisa Vittozzi (Italien) in das Rennen über 10 Kilometer mit vier Schießeinlagen. Die Rückstande der besten Deutschen: Anna Weidel (5./+ 26,6 Sekunden), Denise herrmann-Wick (6./+ 31,6), Sophia Schneider (8./+ 34,2) und Vanessa Voigt (11./39,6). Für diese vier ist ein weiter Sprung nach vorne also möglich.

Vor Beginn: Das letzte Rennen des ersten Weltcup-Wochenendes der Saison 2022/23 beginnt um 14.15 Uhr mit dem Start der Sprint-Siegerin Lisa Theresa Hauser.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Verfolgung der Frauen in Kontiolahti.

Biathlon: Verfolgung der Frauen in Kontiolahti heute live im TV und Livestream

Das Verfolgungsrennen der Frauen könnt Ihr heute unter anderem ab 14 Uhr in der ARD sehen. Parallel zur Übertragung im Fernsehen gibt es beim öffentlich-rechtlichen Sender auch einen kostenlosen Livestream für alle Biathlon-Fans.

Auch beim Sportsender Eurosport (Eurosport 1) schaut Ihr wie bei Biathlon-Weltcuprennen üblich nicht in die Röhre. Die Liveübertragung im Free-TV beginnt ebenfalls um 14 Uhr. Kostenpflichtig ist aber der Livestream zum Rennen im Eurosport Player. Und: Da Eurosport 1 und Eurosport 2 auch auf DAZN abrufbar sind, haben auch alle Kunden des Streamingdienstes die Möglichkeit, das Rennen live zu verfolgen.

Weitere Wintersportarten, reichlich Fußball und mehr bietet DAZN ebenfalls an. Dafür wird ein Abonnement benötigt. Dieses kostet im Monat 29,99 Euro oder im Jahr 274,99 Euro.

Biathlon: Verfolgung der Frauen in Kontiolahti heute live im TV und Livestream - Mehr Informationen zu DAZN

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Kontiolahti