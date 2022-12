Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren in Hochfilzen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem ersten Weltcup-Wochenende im finnischen Kontiolahti starten die Herren in Hochfilzen in die zweite Verfolgung dieses Winters. Wie sich die deutschen Biathleten schlagen und wo Ihr die Verfolgung heute live im TV, Livestream und Liveticker, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Das letzte Verfolgungsrennen in Kontiolahti gewann abermals der norwegische Ausnahmeathlet Johannes Thingnes Bö. Zweiter wurde sein Landsmann Sturla Holm Laegreid. Der Franzose Emilien Jacquelin durfte als Dritter mit aufs Podest.

Roman Rees kam als Fünfter ins Ziel und ist wie bereits beim Sprint bester Deutscher. Mit David Zobel schaffte es ein weiterer Deutscher auf Rang acht in die Top Ten. Benedikt Doll (12.) und Justus Strelow (13.) verpassten diese. Philipp Nawrath musste sich mit Platz 22 zufriedenstellen. Johannes Kühn erwischte einen rabenschwarzen Tag und kam als 29. ins Ziel.

Die Favoritenrollen sollten auch in Hochfilzen klar verteilt sein: Bö und Laegreid werden sich wohl wieder um die Top-Platzierungen streiten, aber auch das Verfolgerfeld ist nicht zu unterschätzen. Die Franzosen mit Vorjahressieger Quentin Fillon Maillet und Emilien Jacquelin dürfen nicht außer acht gelassen werden. Auch der Schwede Sebastian Samuelsson könnte die Spitzengruppe attackieren.

Die DSV-Athleten sind gut in die Weltcupsaison gestartet und hoffen nun in Hochfilzen an die bisherigen Leistungen anknüpfen zu können. Mit Roman Rees (3.) und David Zobel (5.) stehen gleich zwei Deutsche in den Top Fünf der bisherigen Gesamtwertung. Wo Ihr die deutschen Biathleten bei der Verfolgung der Herren in Hochfilzen anfeuern und ansehen könnt, erfahrt Ihr im Folgenden.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren in Hochfilzen heute live im TV

Die Verfolgung der Herren wird für alle mit TV-Anschluss frei im Fernsehen übertragen. Im Free-TV zeigt das ZDF das Biathlon-Rennen. Im Rahmen der Wintersport-Übertragung sendet das Zweite Deutsche Fernsehen täglich die Sendung Sportstudio live.

Auch auf Europort ist das Rennen aus Hochfilzen live zu sehen. Auf dem Sender Eurosport 2 wird dort gesendet. Ab 14.05 Uhr wird dort live über den Weltcup berichtet.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren in Hochfilzen heute live im Livestream

Nicht nur im linearen Fernsehen ist die Verfolgung zu sehen, auch via Livestream kann das Rennen in voller Länge verfolgt werden. Zum einen bietet das ZDF einen Livestream über ihre Mediathek an. Unter der Rubrik Sportstudio live ist das Biathlon-Rennen zu finden.

Ebenfalls empfangbar über Livestream ist der Weltcup in Hochfilzen über den Eurosport Player. Dieser ist jedoch kostenpflichtig. Solltet Ihr dazu keinen Zugang haben, könnt Ihr auch Euer DAZN-Abo verwenden.

Denn: DAZN arbeitet mit Eurosport zusammen. Somit könnt Ihr die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 auf der DAZN-Plattform sehen.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren in Hochfilzen heute live im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit so das Rennen in Hochfilzen zu sehen und wollt trotzdem nichts von der Verfolgung der Herren verpassen? Kein Problem! Dafür bietet Euch SPOX einen ausführlichen Liveticker an. Bequem könnt Ihr dort alle Highlights und wichtigen Ereignisse nachlesen und verpasst nichts.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren in Hochfilzen heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Informationen

Sportart : Biathlon

: Biathlon Ort : Hochfilzen, Österreich

: Hochfilzen, Österreich Form : Verfolgung der Herren

: Verfolgung der Herren TV : ZDF , Eurosport 2

: , Livestream : zdf.de, EurosportPlayer, DAZN

: Liveticker: SPOX

