Mit dem Sprint über 7,5 km sind die Frauen bereits in den Biathlon-Weltcup in Hochfilzen gestartet. Heute geht es mit dem Verfolgungsrennen über 10 Kilometer weiter. Wo die Verfolgung der Frauen in Hochfilzen heute live im TV, Livestream und Liveticker gezeigt wird, zeigt Euch SPOX.

Es geht Schlag auf Schlag für die Biathlon-Elite: Nach dem ersten Biathlon-Wochenende des Winters in Kontiolahti geht es in Österreich weiter. In Hochfilzen holte Denise Hermann-Wick sensationell den ersten Platz im Sprint über 7,5 Kilometer. Zweite wurde die Tschechin Marketa Davidova vor der Französin Julia Simon auf dem dritten Platz.

Zu den Favoriten zählt die Österreicherin Lisa Theresa Hauser, die in Finnland den Auftaktsprint gewann. Außerdem sind die beiden schwedischen Schwestern Hannah und Elvira Öberg favorisiert auf einen Sieg.

Nach dem starken Auftakt der DSV-Biathletinnen und dem Sieg von Denise Herrmann-Wick wollen auch die deutschen Starterinnen eine gute Leistung abliefern und um die Podiumsplätze kämpfen. Franziska Preuß startete im Sprint erstmals nach ihrem Infekt in dieser Saison.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Hochfilzen

Datum Start Disziplin 08.12.2022 (Do) 14.10 Uhr Sprint Frauen 7,5 km 09.12.2022 (Fr) 13.45 Uhr Sprint Männer 10 km 10.12.2022 (Sa) 11.30 Uhr Verfolgung Frauen 10 km 10.12.2022 (Sa) 13.40 Uhr Staffel Männer 4 x 7,5 km 11.12.2022 (So) 11.30 Uhr Staffel Frauen 4 x 6 km 11.12.2022 (So) 14.15 Uhr Verfolgung Männer 12,5 km

© getty Für die Tschechin Marketa Davidova reichte es beim Sprint der Frauen in Hochfilzen trotz der langen Führung nur für Platz 2.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Frauen in Hochfilzen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Um die Verfolgung der Frauen in Hochfilzen live im Free-TV zu sehen, könnt Ihr das ZDF anschauen. Im Zweiten wird das zweite Rennen in Österreich übertragen. Um 11.30 Uhr beginnt der Wettkampf über die 10 Kilometer. Auch über zdf.de seid Ihr live mit dabei.

Aber auch Eurosport zeigt die Verfolgung der Damen live auf Eurosport 2. Für diese Variante benötigt Ihr jedoch einen Zugang zum Eurosport Player, oder ein Abonnement von DAZN. Eurosport und DAZN besitzen eine Kooperation. So könnt Ihr die beiden Eurosport-Sender auf der Plattform sehen.

Für nur 29,99 Euro pro Monat oder im Jahresabo nur 24,99 Euro monatlich könnt Ihr neben sämtlichen Biathlonrennen, beispielsweise auch die NBA oder NFL sehen. Zudem gibt es bei DAZN zahlreiche Fußball-Wettbewerbe im Angebot, wie die Bundesliga, Serie A, Ligue 1 oder die UEFA Champions League.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Frauen in Hochfilzen heute live im TV, Livestream und Liveticker - INFORMATIONEN ZU DAZN

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Frauen in Hochfilzen heute live im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das Rennen der Damen einzuschalten und zu sehen, könnt Ihr bequem die gesamte Verfolgung auf SPOX im Liveticker nachlesen. Damit werdet Ihr nichts wichtiges verpasse.

Biathlon in Hochfilzen: DSV-Aufgebot der Frauen