Nachdem die deutsche Biathlon-Staffel am vergangenen Wochenende erfolgreich in den Weltcup gestartet sind, stehen sie nun vor dem nächsten Rennen in Hochfilzen. Wo Ihr die Staffel der Herren heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, zeigt Euch SPOX.

Die deutsche Staffel ging im finnischen Kontiolahti mit folgenden Startern ins Rennen: Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees. Damit erreichten die DSV-Biathleten den zweiten Rang.

Mit nur 43,9 Sekunden Rückstand auf Olympiasieger Norwegen hatten die Männer schließlich. Im letzten Winter erreichte die Männer-Staffel im Januar den dritten Platz. Nun soll es auch in Hochfilzen wieder aufs Podest gehen.

Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Herren in Hochfilzen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Staffel der Herren über 4 x 7,5 Kilometer wird im Free-TV übertragen. Das ZDF begleitet ausführlich den Biathlon Weltcup 2022/23. Am Samstag begrüßt Moderator Rudi Cerne Euch im Zweiten Deutschen Fernsehen. Im Anschluss an die Staffel der Herren könnt Ihr dort auch die Verfolgung der Frauen sehen. Außerdem bietet das ZDF das Rennen auch über Livestream an. Diesen findet Ihr über zdf.de oder über die Mediathek.

Auch Eurosport überträgt die Biathlon-Staffel der Herren in Hochfilzen. Genauer: Der Sender Eurosport 2 zeigt das Rennen. Um diesen zu empfangen, benötigt Ihr einen kostenpflichtigen Zugang zum Europort Player.

Solltet Ihr darauf keinen Zugriff haben, könnte Euch auch euer DAZN-Abo weiterhelfen. Dank der Kooperation von Eurosport und DAZN sind die beiden Sender auch über die Plattform zu empfangen.

Für nur 29,99 Euro monatlich oder im Jahresabo für 24,99 Euro pro Monat könnt Ihr ein DAZU-Abonnement über diesen Link abschließen.

Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Herren in Hochfilzen heute live im Liveticker

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, das Rennen zu sehen, aber trotzdem nichts verpassen wollt - kein Problem! Dafür bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker an mit dem Ihr nichts wichtiges verpassen werdet.

Hier gelangt Ihr zum Liveticker der Staffel der Herren in Hochfilzen.

Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Herren in Hochfilzen heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigsten Infos

Sportart: Biathlon

Ort : Hochfilzen

: Hochfilzen Rennen : Staffel der Herren

: Staffel der Herren Beginn : 13.40 Uhr

: 13.40 Uhr Free-TV: ZDF

Pay-TV: Eurosport 2

Livestream : zdf . de , DAZN

: . , Liveticker: SPOX

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Hochfilzen