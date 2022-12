Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Frauen in Hochfilzen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Biathletinnen sind am heutigen letzten Tag im Rahmen des Weltcups in Hochfilzen für die Staffel im Einsatz. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Tag vier beim Weltcup in Hochfilzen ist erreicht. Die Biathletinnen bestreiten am heutigen Sonntag, den 11. Dezember, das dritte und letzte Rennen in der Tiroler Gemeinde - eine Staffel. Es ist der zweite Teamwettbewerb der Saison, nachdem die DSV-Frauen beim Auftakt im finnischen Kontiolahti auf Platz zwei rasten.

Der Wettkampf heute geht um 11.30 Uhr los. Die Männer waren gestern bereits im Rahmen der Staffel im Einsatz und haben heute um 14.15 Uhr noch eine Verfolgung vor sich.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Hochfilzen

Datum Start Disziplin 08.12.2022 (Do) 14:10 Sprint Frauen 7,5 km 09.12.2022 (Fr) 13:45 Sprint Männer 10 km 10.12.2022 (Sa) 11:30 Verfolgung Frauen 10 km 10.12.2022 (Sa) 13:40 Staffel Männer 4 x 7,5 km 11.12.2022 (So) 11:30 Staffel Frauen 4 x 6 km 11.12.2022 (So) 14:15 Verfolgung Männer 12,5 km

© getty Vanessa Voigt ist Teil des deutschen Frauen-Quartetts.

Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Frauen in Hochfilzen heute live im TV und Livestream

Gleich mehrere Optionen bieten sich, um die Staffel der Frauen heute live und in voller Länge zu verfolgen. Da wäre einerseits die Free-TV-Übertragung im ZDF, die um 11.20 Uhr losgeht und von Volker Grube und Herbert Fritzenwenger kommentiert wird, als Moderator fungiert dabei Alexander Ruda, Experte ist Sven Fischer. Darüber hinaus überträgt der öffentlich-rechtliche Sender das Rennen auch im kostenlosen Livestream bei zdf.de.

Zum anderen ist auch Eurosport für die Übertragung der Staffel verantwortlich, gezeigt wird sie auf dem Free-TV-Sender Eurosport 1, wo um 11.30 Uhr die ersten Livebilder aus Hochfilzen zu sehen sind. Ähnlich wie das ZDF stellt auch Eurosport einen Livestream zur Verfügung. Dieser ist jedoch kostenpflichtig und im Eurosport-Player auffindbar.

Umgehen können diese Barriere all jene, die bereits ein DAZN-Abonnement haben. Damit habt Ihr nämlich bereits automatisch Zugriff auf die beiden Eurosportsender (Eurosport 1 und Eurosport 2). Grund dafür ist die Kooperation zwischen den beiden Sportanbietern.

Mit dem DAZN-Abo wird zudem auch eine Vielzahl anderer Sportarten freigeschaltet - Fußball, Handball, Darts, Tennis, Motorsport, Radsport, Wrestling, UFC, NBA, NFL und noch mehr.

Die Kosten für das Abonnement liegen bei 29,99 Euro im Monat und 274,99 Euro im Jahr.

Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Frauen in Hochfilzen heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Biathlon, Übertragung heute live: Staffel der Frauen in Hochfilzen heute im Liveticker

SPOX bietet zur Staffel der Frauen auch einen Liveticker an, mit dem Ihr ebenfalls nichts Wichtiges vom Geschehen in Hochfilzen verpasst.

Hier geht es zum Liveticker der Frauen-Staffel in Hochfilzen.

Biathlon: Der Weltcup-Kalender 2022/23