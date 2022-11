Das erste Weltcup-Rennen der Saison 2022/23 steht für die Damen im Slalom auf dem Programm. Hier könnt Ihr das Ganze im Liveticker verfolgen.

Einige Anläufe hat es bereits gegeben in dieser Saison, nachdem das milde Novemberwetter ein paar Mal einen Strich durch die Weltcup-Planung gemacht hat, soll es nun in Levi mit dem ersten Slalom der Damen losgehen. SPOX tickert das gesamte Rennen hier live mit.

Ski alpin: Slalom der Damen in Levi heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wie stehen die Chancen? Nimmt man die Ergebnisse des vergangenen Jahres als Grundlage, dürfte Petra Vlhova Favoritin sein - sie dominierte nämlich beide Rennen in Finnland. Auch DSV-Athletin Lena Dürr hat sich mittlerweile in der Weltspitze etabliert. Insgesamt führt aber ein Name weiterhin das Feld an: Mikaela Shiffrin. Der US-Amerikanerin fehlen lediglich acht Weltcupsiege, um ihre Landsfrau Lindsey Vonn als erfolgreichste Skiläuferin der Geschichte abzulösen.

Vor Beginn: Nach einigen Fehlversuchen geht es nun also in Levi zur Sache. Los geht es am heutigen Samstag, den 19. November, um 10 Uhr mit dem ersten Lauf. Der zweite Durchgang beginnt um 13 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Slaloms der Damen in Levi!

Ski alpin: Slalom der Damen in Levi heute im TV und Livestream

Ihr möchtet den Saisonauftakt live sehen? Dann habt Ihr Glück. Wie so oft, wird auch das heutige Wintersport-Event kostenfrei übertragen. Gleich mehrere Optionen habt Ihr im Free-TV, sowohl im BR als auch auf Eurosport könnt Ihr beide Läufe live und in Farbe verfolgen. Die Übertragung des ersten Laufs startet jeweils um 10 Uhr, beim zweiten Lauf ist der BR ab 12.55 Uhr und Eurosport ab 12.30 Uhr mit den Vorberichten auf Sendung.

Beide Angebote gibt es natürlich auch im Livestream. Dazu müsst Ihr entweder zu sportschau.de oder zum Eurosport Player greifen. Letzterer ist allerdings kostenpflichtig.

Ski alpin: Der Rennkalender

