Im polnischen Wisla findet am heutigen Tag das 2. Einzelspringen an diesem Wochenende statt. Hier begleiten wir für Euch den kompletten Wettkampf im Liveticker.

Das 2. Einzelspringen in Wisla steht für die Skispringen am heutigen Tag auf dem Programm. Kann Lokalmatador Dawid Kubacki seinen zweiten Sieg in Folge holen und wie schlagen sich die DSV-Athelten? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Skispringen: 2. Einzelspringen in Wisla heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am gestrigen Tag bestritten die Skispringer in Wisla den Auftakt in die neue Saison. Vor heimischer Kulisse gewann Dawid Kubacki den Wettkampf vor Halvor Egner Granerud und Stefan Kraft. Die DSV-Adler hatten dagegen in Wisla so ihre Probleme, Pius Paschke wurde als bester Deutscher Zwölfter. Karl Geier verpasste überraschend gar den 2. Durchgang. Läuft es heute besser für die Deutschen?

Vor Beginn: Der Wettkampf im polnischen Wisla beginnt heute um 16.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des 2. Einzelspringen in Wisla.

© getty Dawid Kubacki gewann gestern den Saisonauftakt in Wisla.

Skispringen: 2. Einzelspringen in Wisla heute live im TV und Livestream

Im Free-TV übertragen heute die ARD und Eurosport das 2. Einzelspringen live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt seine Übertragung um 15.50 Uhr, Eurosport zeigt das Spektakel ab 15.30 Uhr.

In der ARD-Mediathek und auf sportschau.de bietet die ARD einen kostenlosen Livestream des 2. Einzelspringens in Wisla an. Mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player seht Ihr zudem den Livestream von Eurosport.

Auf DAZN könnt Ihr ebenfalls das 2. Einzelspringen in Wisla im Livestream erleben. Dort seht Ihr die Übertragung von Eurosport.

