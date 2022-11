In Levi beginnt heute mit dem Slalom der Damen für die Athletinnen das erste Rennen der Weltcup-Saison 2022/23. Alle Informationen zu der Übertragung des Rennens und wo Ihr den Slalom der Damen im finnischen Levi heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit rund vierwöchiger Verspätung beginnt für die Skirennfahrerinnen mit dem Slalom der Damen in Levi nun endlich die neue Ski-alpin-Saison. Der 1. Lauf im finnischen Levi beginnt am heutigen Samstag, den 19. November, um 10.00 Uhr deutscher Zeit. Um 13.00 Uhr beginnt das Finale beim Slalom der Damen in Levi.

Schon am 5. November hätte die neue Ski-alpin-Weltcup-Saison der Frauen anfangen sollen. Aufgrund des milden Wetters in den ersten Novemberwochen wurden jedoch die ersten vier Rennen der Saison gestrichen. Den ersten Wettkampf der Saison bestreiten heute ganz offiziell die Slalomfahrerinnen in Levi.

In der vergangenen Saison dominierte Petra Vlhova den Slalom in Levi beinahe nach belieben. Gleich beide Rennen entschied die Tschechin in Finnland für sich. Sie gilt auch am heutigen Tag, allen voran mit Mikaela Shiffrin, zu den Favoritinnen auf den Sieg.

Das DSV-Team führt heute Lena Dürr an. Die Münchnerin kann auf eine gute vergangene Saison mit einigen starken Leistungen zurückblicken. In der Weltspitze hat sich die DSV-Athletin damit etabliert. Wie schlägt sie sich heute beim Slalom in Levi?

© getty Lena Dürr führt heute beim Slalom der Damen in Levi das DSV-Team an.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Damen in Levi heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Slalom der Damen, 1. Weltcuprennen

Slalom der Damen, 1. Weltcuprennen Datum: 19. November

19. November Start: 10.00 Uhr

10.00 Uhr Austragungsort: Levi, Finnland

Levi, Finnland Übertragung im TV: BR; Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN , BR, Eurosport

, Liveticker: SPOX

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Damen in Levi heute live im TV und Livestream

Im Free-TV zeigen am heutigen Tag Eurosport und der BR den Slalom der Damen in Levi live und vollumfänglich. Zudem bieten sich Euch einige Optionen das Rennen im Livestream zu erleben.

© getty Petra Vlhova gewann in der vergangenen Saison beide Slalom-Rennen in Levi.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Damen in Levi heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Der BR überträgt den 1. Lauf beim Slalom der Damen in Levi ab 10.00 Uhr. Für den öffentlich-rechtlichen Sender ist Tom Meiler als Kommentator im Einsatz. Ab 12.55 Uhr seht Ihr im BR dann den 2. Lauf live und in voller Länge.

Ebenfalls ab 10.00 Uhr zeigt Eurosport heute den Slalom der Damen in Levi im Free-TV. Schon am 12.30 Uhr könnt Ihr dort die Vorberichte zu dem Finale beim Slalom in Levi verfolgen. Der 2. Lauf beginnt um 13.00 Uhr.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Damen in Levi heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Der BR bietet Euch die Möglichkeit den Slalom der Damen in Levi am heutigen Tag im kostenlosen Livestream zu erleben. Den Livestream des Senders findet Ihr BR-Mediathek oder auf sportschau.de.

Mit dem Eurosport Player, dem Dienst des Sportsenders Eurosport, könnt Ihr das Rennen alternativ im kostenpflichtigen Livestream sehen. Als DAZN-Kunden habt Ihr ebenfalls Zugriff auf den Livestream von Eurosport. DAZN zeigt damit ebenfalls den Slalom der Damen in Levi am heutigen Tag live und in voller Länge im Livestream.

Neben diversen Wintersport-Wettkämpfen überträgt DAZN auch die Champions League, die Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, MMA und noch viele weitere Sporthighlights. Ein DAZN-Abo kostet im Monat 29,99 Euro oder 274,99 Euro im Jahr.

Ski alpin, Übertragung: Slalom der Damen in Levi heute im Liveticker

Den Slalom der Damen in Levi könnt Ihr am heutigen Tag hier bei SPOX im Liveticker erleben. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde des Rennens. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

