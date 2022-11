Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Lake Louise heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im kanadischen Lake Louise steigt heute die erste Herren-Abfahrt der Ski-alpin-Saison 2022/23. Wie Ihr das Speedrennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Die Ski-alpin-Saison 2022/23 der Herren gilt bereits seit etwas mehr als einem Monat als eröffnet, trotzdem ist die Abfahrt im kanadischen Lake Louise am heutigen Freitag, den 25. November, erst das zweite Rennen und die erste Abfahrt des Winters. Eigentlich ist das Speedrennen in den Rocky Mountains als fünftes Rennen des Weltcups geplant gewesen, doch drei Rennen davor - zwei Abfahrten in Zermatt/Cervinia und ein Parallel-Riesenslalom in Lech/Zürs - mussten witterungsbedingt bereits abgesagt werden. Bei den Damen sieht es nicht unbedingt besser aus, immerhin konnten sie vor einer Woche ihren Auftakt in Levi absolvieren, nachdem bei ihnen sogar vier Rennen ausfallen mussten.

Die Abfahrt der Herren in Lake Louise ist heute für 20.30 Uhr geplant. Doch das ist noch nicht alles, morgen steigt zur selben Uhrzeit ein Super G der Herren, übermorgen dann noch einer - wieder um 20.30 Uhr.

Ski alpin: Der Weltcup der Herren in Lake Louise

Datum Uhrzeit (MEZ) Disziplin Fr., 25.11. 20.30 Uhr Abfahrt Sa., 26.11. 20.30 Uhr 1. Super G So., 27.11. 20.30 Uhr 2. Super G

© getty DSV-Athlet Josef Ferstl beendete das Training am Dienstag auf Rang elf.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Lake Louise heute live im TV und Livestream

Das Speedrennen in Lake Louise wird heute von Eurosport übertragen. Genauer gesagt, ist das Rennen auf dem Sender Eurosport 1 im Free-TV zu sehen. Dort geht die Übertragung jedoch erst um 21.15 Uhr los. Um die Übertragung im Livestream kümmert sich der Sportsender ebenfalls, jedoch wird für den Eurosport-Player ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Außerdem wird das Spektakel parallel dazu auch bei DAZN angeboten. Der Grund: Eurosport und DAZN sind eine Kooperation eingegangen, die ebendies ermöglicht. Alles, was Eurosport auf seinen beiden Sendern zeigt, ist demnach auch bei DAZN auf der Plattform abrufbar - und das rund um die Uhr.

Auch hierfür wird ein Abo benötigt, dieses kostet im Monat 29,99 Euro. Das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 274,99 Euro versehen.

© getty Der Weltcup-Start ist von zahlreichen Absagen gekennzeichnet.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Lake Louise heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Abfahrt bei Eurosport oder DAZN zu verfolgen, kann im Liveticker von SPOX mitlesen. Auch so verpasst Ihr nichts Wichtiges vom Geschehen auf der Piste.

Hier geht es zum Liveticker der Herren-Abfahrt in Lake Louise.

