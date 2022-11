In Lake Louis wird heute die Abfahrt der Herren nachgeholt. SPOX tickert das Geschehen auf der Piste im Liveticker mit.

Gestern fiel die Abfahrt der Herren in Lake Louise kurzfristig noch aus, heute wird das Speedrennen direkt nachgeholt. Bei SPOX könnt Ihr die Läufe live mitverfolgen.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Lake Louise heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Eigentlich hätte die Abfahrt in Lake Louise gestern bereits über die Bühne gehen sollen. Doch - wie viele Rennen in dieser Ski-alpin-Saison - fiel auch dieses "wegen der aktuellen Wettersituation und der Prognose für den weiteren Tag" ins Wasser, wie die die FIS am Freitag bekanntgab. Anders als die meisten wird die Abfahrt, die erste der Saison, heute, also einen Tag später, jedoch nachgeholt. Sie ersetzt nämlich den für heute ursprünglich geplanten Super-G. So wird an diesem Wochenende nur ein Super-G gefahren, nicht wie geplant zwei.

Vor Beginn: Das Rennen in den kanadischen Rocky Mountains geht um 20.30 Uhr deutscher Zeit los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Abfahrt der Herren in Lake Louise.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Lake Louise heute im TV und Livestream

Gezeigt wird die Abfahrt bei Eurosport 2, dem Pay-TV-Sender von Eurosport, und im kostenpflichtigen Eurosport-Player. Nebenbei lässt sich das Rennen auch bei DAZN im Livestream verfolgen, um 20 Uhr geht die Übertragung los.

Die Kosten für das dafür benötigte Abonnement liegen bei 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

Um die kostenlose Übertragung kümmert sich die ARD, die das Rennen bei sportschau.de im Livestream anbietet.

Ski alpin: Der Weltcup der Herren in Lake Louise

Datum Uhrzeit (MEZ) Disziplin Fr., 25.11. 20.30 Uhr Abfahrt abgesagt Sa., 26.11. 20.30 Uhr Abfahrt (Nachholtermin) So., 27.11. 20.30 Uhr Super G