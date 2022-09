Ski alpin - WM 2023: Datum, Termin, Ort, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

2023 findet die WM beim Ski alpin statt. Datum, Termin, Ort, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream: SPOX informiert in diesem Artikel zu den Welttitelkämpfen.

Der Winter naht allmählich - und somit auch eine neue Saison im Wintersport. Zur Sache geht es natürlich auch 2022/23 beim Ski alpin, dort steht sogar kein geringerer Wettbewerb als die Weltmeisterschaft an.

Ski alpin - WM 2023: Datum, Termin, Ort, Zeitplan

Die WM findet 2023 vom 6. bis zum 19. Februar statt, mit Courchevel und Méribel gibt es dabei zwei Schauplätze. Beide Orte liegen in den französischen Alpen, sind nur eine knappe halbe Stunde voneinander entfernt.

In Méribel werden vornehmlich die Frauen im Einsatz sein, während die Männer bei der alpinen Ski-WM in der Regel in Courchevel antreten. Der genaue Zeitplan steht bereits fest.

Termin Disziplin Geschlecht Ort 6. Februar, 11.00 Uhr Kombination Frauen Méribel 7. Februar, 11.00 Uhr Kombination Männer Courchevel 8. Februar, 12.00 Uhr Super-G Frauen Méribel 9. Februar, 12.00 Uhr Super-G Männer Courchevel 11. Februar, 12.00 Uhr Abfahrt Frauen Méribel 12. Februar, 12.00 Uhr Abfahrt Männer Courchevel 14. Februar, 13.00 Uhr Parallelrennen Frauen/Männer Méribel 15. Februar, 13.00 Uhr Parallelrennen Team Méribel 16. Februar, 10.00 Uhr Riesenslalom Frauen Méribel 17. Februar, 10.00 Uhr Riesenslalom Männer Courchevel 18. Februar, 10.00 Uhr Slalom Frauen Méribel 19. Februar, 10.00 Uhr Slalom Männer Courchevel

Ski alpin - WM 2023: Übertragung im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle Wintersport- und Ski-alpin-Fans: Die 47. WM beim Ski alpin wird einerseits im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die ARD und das ZDF übertragen im Februar im Wechsel, bieten dazu jeweils auch online einen Livestream an.

Abgesehen davon seht Ihr die Ski-WM aber auch komplett bei Eurosport, das ebenfalls Rechte an der Ausstrahlung besitzt. Eurosport hat ebenfalls einen Livestream im Angebot, allerdings ist dieser trotz der Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen kostenpflichtig. Gemeint: der Eurosport Player.

Solltet Ihr ohnehin schon Kunden bei DAZN sein, dann könnt Ihr Eurosport 1 und Eurosport 2 aber auch bei dem Streamingdienst ganz leicht abrufen. DAZN und Eurosport kooperieren nämlich. Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro monatlich, ein Jahresabo 24,99 Euro monatlich.

