Auftakt in den vorletzten Weltcup der Biathlon-Saison 2021/22! Im estnischen Otepää sind heute die Herren in der Disziplin Sprint gefordert. Wie Ihr das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Biathlon-Weltcupsaison befindet sich längst in der heißen Phase. Während der Kampf um den Gesamtsieg wohl längst entschieden ist, herrscht noch reichlich Spannung hinsichtlich der folgenden Ränge. Mit Benedikt Doll und Johannes Kühn sind darüber hinaus zwei Deutsche auf Top-10-Kurs.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Anbieter eine Übertragung im TV und Livestream zur Verfügung stellen werden.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Otepää heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Strecke, Zeit, Infos

Wettbewerb: Biathlon-Weltcup 2021/22

Biathlon-Weltcup 2021/22 Weltcup: Otepää, Estland

Otepää, Estland Disziplin: Sprint

Sprint Datum: Donnerstag, 10. März 2022

Donnerstag, 10. März 2022 Start: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Distanz: 10km

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Otepää heute live im TV und Livestream

Nicht nur einer, sondern gleich zwei Anbieter werden das Rennen im TV und Livestream übertragen. Im Folgenden haben wir alle notwendigen Informationen für Euch zusammengefasst.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Otepää heute live im Free-TV

Ihr wollt Euch das Sprintrennen von Otepää live im linearen Fernsehen zu Gemüte führen? Dann habt Ihr die Wahl: Sowohl die ARD als auch der Privatsender Eurosport 2 werden das Rennen im TV zeigen.

Im Ersten wird das Event Teil der Sendung Sportschau sein, welche bereits um 14.10 Uhr ihren Anfang nimmt. Auf dem Kanal Eurosport 2 wird man sich dagegen erst etwas später dem Geschehen in Estland widmen: Ab 14.20 Uhr beginnt hier die Vorberichterstattung.

Aller Voraussicht nach, wird die Veranstaltung spätestens um 15.45 Uhr zu Ende sein.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Otepää heute im kostenlosen Livestream

Was für die Übertragung im linearen Fernsehen gilt, ist gleichsam auch auf den Livestream anzuwenden. So haben beide Sender eine Plattform eingerichtet, über die das jeweilige Programm empfangbar ist. Zeitliche Abweichungen zu den TV-Inhalten gibt es nicht.

Im Falle der ARD müsst Ihr lediglich die hauseigene Mediathek aufsuchen. Hier steht das Programm ebenso kostenlos wie im TV zur Verfügung. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

Etwas komplizierter wird es im Fall von Eurosport. Zunächst sollte gesagt sein, dass es hier keine kostenfreie Option gibt, das Programm via Livestream zu verfolgen. Dafür allerdings, habt Ihr die freie Auswahl: So stehen Euch gleich drei verschiedene Wege offen, über die Ihr auf die Übertragung zugreifen könnt. Unterhalb haben wir diese Alternativen einmal für Euch aufgelistet. In Klammern seht Ihr den Preis für ein monatliches Abonnement.

DAZN (ab 24,99€ pro Monat)

JOYN+ (6,99€ pro Monat)

Eurosport-Player (6,99€ pro Monat)

© getty Der deutsche Biathlet Erik Lesser hat angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine seinen Instagram-Account für 24 Stunden der ukrainischen Biathletin Anastasiya Merkushyna überlassen.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Otepää heute im Liveticker bei SPOX

Alternativ zu den verschiedenen Übertragungsoptionen, könnt Ihr Euch auch mit unserem hauseigenen Liveticker auf dem neuesten Stand halten. Dank minütlicher Updates entgeht Euch sicher nichts! Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker des Sprintrennens der Herren von Otepää

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Otepää heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der aktuelle Stand in der Weltcup-Gesamtwertung

Die weiteren Deutschen sind tabellarisch wie folgt angesiedelt: Johannes Kühn 12. (377P), Erik Lesser 18. (316P), Roman Rees 18. (316P), Philipp

Nawrath 22. (274P), Philipp Horn 40, (106P), David Zobel 50. (77P), Justus Strelow 63. (47P), Lucas Fratzscher 79. (19P).