Im Auftaktspringen des Weltcups von Oslo sind die Athletinnen und Athleten im Mixed-Teamspringen gefordert. Wo Ihr das Event heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Die Raw-Air-Serie geht weiter! Nach dem Weltcup von Lillehammer an den Tagen Mittwoch und Donnerstag, beginnt heute der zweite und damit letzte Wettbewerb in Norwegen für diese Saison. Normalerweise würden die beiden Weltcups noch von den Springen in Vikersund ergänzt. Aufgrund der Austragung der Skiflug-Weltmeisterschaft auf den hiesigen Schanzen, fällt dieser jedoch flach.

Die Hoffnungsträger aus deutscher Sicht sind einmal mehr Karl Geiger und Markus Eisenbichler. Auch sie haben noch Chancen darauf, den Raw-Air-Wettbewerb für sich zu entscheiden. Das Turnier kann man mit der Vierschanzentournee vergleichen. Die Athleten mit den kumuliert besten Ergebnissen aus beiden Weltcups winkt ein zusätzliches Preisgeld.

Skispringen, Übertragung: Mixed-Teamspringen in Oslo heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Schanze, Infos

Wettbewerb: Skispringen Weltcup-Saison 2021/22

Skispringen Weltcup-Saison 2021/22 Datum: Freitag, 04. März 2022

Freitag, 04. März 2022 Uhrzeit: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Ort: Oslo, Norwegen

Oslo, Norwegen Schanze: Holmenkollbakken (Großschanze) Hillsize: 134m Anlauflänge: 90,35m Schanzenrekord: 144m (Robert Johansson, 09.03.2019)

Holmenkollbakken (Großschanze)

Skispringen, Übertragung: Mixed-Teamspringen in Oslo heute live im TV und Livestream

Wie man es aus der Welt des Wintersports gewohnt ist, werden sich auch diesmal wieder zwei Anbieter der Übertragung annehmen. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF und der Privatsender Eurosport strahlen das Event jeweils im linearen Fernsehen als auch im Livestream aus. Alle notwendigen Informationen haben wir Euch zusammengefasst.

Skispringen, Übertragung: Mixed-Teamspringen in Oslo heute live im TV

Wenn Ihr Euch das heutige Mixed-Teamspringen im TV zu Gemüte führen wollt, dann habt Ihr die freie Wahl: Mit dem ZDF und Eurosport stehen gleich zwei Anbieter bereit, die Euch das Skispringen der Extraklasse auf den heimischen Fernseher bringen.

Im Falle des ZDF wird das Event Teil der Sendung sportstudio live sein, welche sich etwa ab 15.55 Uhr dem ersten Durchgang widmen wird. Der zweite Durchlauf wird dann zirka ab 17.00 Uhr Gegenstand der Übertragung sein. Als Reporterin ist Eike Papsdorf im Einsatz. Ihr zur Seite steht der Experte Toni Innauer.

Sogar noch etwas früher startet die Vorberichterstattung bei Eurosport. Bereits ab 15.50 Uhr lässt sich das Geschehen auf dem Privatsender verfolgen.

Skispringen, Übertragung: Mixed-Teamspringen in Oslo heute im Livestream

Wer sich das Spektakel dagegen lieber im Livestream übers Internet anschauen möchte, dem stehen erneut dieselben beiden Anbieter zur Auswahl.

Um auf das Programm des ZDF zuzugreifen, müsst Ihr nichts weiter tun, als die ZDF-Mediathek aufzurufen. Hier laufen alle Inhalte parallel und synchron zum linearen Fernsehen. Um zeitliche Verschiebungen müsst Ihr Euch demnach keine Sorgen machen. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Etwas komplizierter wird es im Falle der Streaming-Übertragung von Eurosport. Anders als im TV gibt es hier nämlich keine Möglichkeit das Event komplett kostenfrei zu bestaunen. Dafür stellt das Unternehmen gleich drei unterschiedliche Optionen zur Verfügung, aus denen Ihr Euch eine aussuchen könnt. Eine Auflistung dieser, inklusive der Preise, findet Ihr unterhalb.

Skispringen, Übertragung: Mixed-Teamspringen in Oslo heute im Liveticker bei SPOX

Eifrige SPOX-Leser werden es schon geahnt haben: Auch für dieses Event stellen wir natürlich wieder einen Liveticker zu Verfügung. Wer also keine Möglichkeit hat, das Event live zu sehen, kann hier gerne vorbeischauen.

Hier geht's zum Liveticker des Mixed-Teamspringens von Oslo

Skispringen, Übertragung: Mixed-Teamspringen in Oslo heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der aktuelle Gesamtstand im Weltcup