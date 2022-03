Zum Abschluss des Ski alpin-Weltcups von Kvitfjell sind die Herren nochmal in der Disziplin Super G gefordert. Den Liveticker zum Rennen findet Ihr hier.

Super-G der Herren in Kvitfjell - Der Zwischenstand

Platzierung Fahrer Zeit/Rückstand 1 Aleksander Aamodt Kilde 1:25,91 2 Matthias Mayer + 0,12 3 Dominik Paris + 0,21 4 Vincent Kriechmayr + 0,73 5 Ryan Cochran-Siegle + 1,00

Ski alpin: Super G der Herren in Kvitfjell Jetzt im Liveticker

Stefan Rogentin (SUI): Trotz guter Startnummer ist Stefan Rogentin, der noch auf sein erstes Podest im Weltcup wartet, eher in der Außenseiterrolle. Nach einem Sprung hat der Schweizer einige Mühe und erwischt nur knapp das folgende Tor. Alles in allem ist es allerdings eine solide Fahrt, die ihn zeitgleich mit Andreas Sander den fünften Rang im Zwischenklassement einbringt.

Andreas Sander (GER): Nach der ersten kurzen Präparierungspause kämpft Andreas Sander gegen die inzwischen wochenlange Formschwäche an. An der so wichtigen Überzeugung auf den Brettern fehlt es dem Deutschen momentan, der deswegen anfangs kein optimales Tempo generieren kann. Im unteren Teil der Piste steigt sich Sander aber nochmal, der sich immerhin auf der fünften Position einsortiert.

Dominik Paris (ITA): Die Abfahrt am Samstag endete für Dominik Paris mit seinem 21. Weltcupsieg der Karriere und den zweiten Erfolg im laufenden Winter. Kann der Südtiroler nun nachlegen? Nein! Vom Start weg kommt er das ein oder andere Mal von der perfekten Linie ab. Zwar bringt sich Paris im mittleren Streckenabschnitt nochmal in Schlagdistanz, knackt die Zeit von Aleksander Aamodt Kilde aber nicht. Dennoch freut er sich zurecht über Rang zwei!

Marco Odermatt (SUI): Im Fernduell gegen Aleksander Aamodt Kilde um die kleine Kristallkugel schiebt sich Marco Odermatt kraftvoll auf die Piste! Auf dem Kurs, der eher einer Abfahrt ähnelt, kann der Schweizer seine hervorragenden Qualitäten jedoch nicht ausspielen. Stattdessen leistet sich Odermatt mehrere folgenschwere Fehler, die ihn auf Platz sieben nach hinten werfen.

Matthieu Bailet (FRA): Als echte Wundertüte samt allen dazugehörigen Höhe und Tiefen hat sich Matthieu Bailet in den vergangenen Jahren etabliert. Der Franzose schlägt sich heute zunächst recht ordentlich, dann patzt er allerdings noch im unteren Teil und verschenkt wertvollen Meter. Anschließend geht es für Bailet auf den vierten Rang zurück.

Aleksander Aamodt Kilde (NOR): Nun wird es für den Lokalmatador und Topfavorit Aleksander Aamodt Kilde ernst, der seinen vierten Saisonsieg im Super-G anpeilt! Schon an der ersten Zwischenzeit liegt der Norweger deutlich vorne, dann dreht er richtig auf und zieht über eine halbe Sekunden davon. Mit der höchsten Geschwindigkeit rast er über die Ziellinie und distanziert Vincent Kriechmayr um 73 Hundertstel.

Josef Ferstl (GER): Gestern raste Josef Ferstl mit höhere Startnummer noch in die Top-Ten, profitiert er auch heute von dem neuen Selbstbewusstsein? Leider nicht, weil der Deutsche in der Flachpassage das bisher langsamste Tempo alle Läufer aufweist. Im unteren Streckenabschnitt kann Ferstl diesen Nachteil nicht mehr korrigieren und landet auf Platz vier.

Vincent Kriechmayr (AUT): Dem amtierenden Weltmeister Vincent Kriechmayr ist natürlich jederzeit ein absolutes Spitzenresultat zuzutrauen. Vor allem die Linienwahl passt beim Österreicher, dementsprechend baut er sein Polster über den gesamten Lauf hinweg kontinuierlich aus. Erst im Schlusshang büßt Kriechmayr noch einige Hundertstel ein, rettet aber die Führung ins Ziel.

Max Franz (AUT): An den vergangenen beiden Tagen kam Max Franz auf dem norwegischen Schnee noch nicht zurecht und landete jeweils im hinteren Mittelfeld. Der Österreicher schafft es jetzt wieder nicht, das nötige Feingefühl auszupacken und hat deswegen gegen Ryan Cochran-Siegle keine Chance. Franz reiht sich schließlich auf dem dritten Platz.

Ryan Cochran-Siegle (USA): Jetzt wird sich erstmals zeigen, was die Fahrt von Travis Ganong wert ist, denn der Gewinner der olympischen Silbermedaille katapultiert sich aus dem Starthaus! Der zweite US-Amerikaner hält seine Bretter im oberen Streckenanschnitt auf Zug und macht auch danach einen guten Eindruck. 43 Hundertstel ist Ryan Cochran-Siegle am Ende schneller als sein Teamkollege.

Gino Caviezel (SUI): In den beiden Abfahrten kam Gino Caviezel noch nicht mehr Zug, kann er dem Kaltstart trotzen und die Zeit von Travis Ganong attackieren? Nein, denn dem Schweizer kommen die schnellen Bedingungen auf der Piste überhaupt nicht entgegen. Stattdessen handelt sich Caviezel an jeder Zwischenzeit einige Zehntel Rückstand ein.

Travis Ganong (USA): In Kvitfjell eröffnet Travis Ganong zum Abschluss der Weltcup-Wochenendes den vorletzten Super-G dieser Saison! Die sehr direkt Kurssetzung sollte eher den Spezialisten aus der Abfahrt in die Karten spielen, dazu gehört auch der erfahrene US-Amerikaner. Ohne erkennbaren Fehler meistert Ganong alle Schlüsselstellen und setzt nach einer Fahrzeit von 1:27.34 Minuten den ersten Richtwert.

Ski alpin: Super G der Herren in Kvitfjell Jetzt im Liveticker - Rennbeginn

Vor Beginn: Das Swiss-Team setzt ein weiteres Mal auf Hoffnungsträger Marco Odermatt (Startnummer 9), der als einziger Athlet in dieser Super-G-Saison den Dominator Aleksander Aamodt Kilde bei einem Rennen schlagen konnte. Außerdem will der 24-Jährige beim Thema Gesamtweltcup eine endgültige Vorentscheidung erzwingen. Eine vordere Platzierung peilen auch Gino Caviezel (2), Stefan Rogentin (12) und Beat Feuz (15) an. Darüber hinaus stehen Justin Murisier (28), Ralph Weber (32), Niels Hintermann (34), Lars Rösti (38), Gilles Roulin (46) sowie Josua Mettler (49) das Aufgebot der Eidgenossen.

Vor Beginn: Der österreichische Skiverband hat mit Matthias Mayer (Startnummer 13) den neuen Olympiasieger im Super-G in den eigenen Reihen, der erneut für einen Platz auf dem Podest in Frage kommt. Gleiches gilt für Max Franz (4), Weltmeister Vincent Kriechmayr (5) und Raphael Haaser (17). Mit höheren Nummern komplettieren vier weitere Athleten die ÖSV-Mannschaft, dabei hoffen Christian Walder (24), Daniel Danklmaier (27), Stefan Babinsky (30) und Otmar Striedinger (42) darauf, dass die Piste lange hält.

Vor Beginn: In den beiden vorherigen Abfahrten schafften es Josef Ferstl (Startnummer 6) und Simon Jocher (29) jeweils einmal unter die besten zehn Läufer, ein solches Resultat ist für den deutschen Skiverband auch im heutigen Super-G das Minimalziel. Für die restliche Mannschaft verliefen die Wettbewerbe in Kvitfjell bis zu diesem Zeitpunkt allerdings eher durchwachsen. Neben Romed Baumann (16) suchen derzeit auch Andreas Sander (11) sowie Dominik Schwaiger (52) nach ihrer besten Form.

Vor Beginn: Dank seiner Führung von über 60 Punkten hat der Norweger Alexander Aamodt Kilde heute die Chance, den Gesamtsieg in der Disziplinwertung klarzumachen. Nach dem 29-Jährigen folgt der Gesamtweltcupführende Marco Odermatt aus der Schweiz.

Vor Beginn: Zur Sache gehen wir es hier im norwegischen Skigebiet Kvitfjell ab 11 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des heutigen Super G-Rennens.

© getty Alexander Aamodt Kilde aus Norwegen ist auf bestem Wege, den Sieg in der Super G Disziplinwertung einzufahren.

Ski alpin: Super G der Herren in Kvitfjell heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Mit dem öffentlich-rechtlichen Sender ZDF sowie Privatsender Eurosport werden gleich zwei Anbieter eine Übertragung zum Rennen zur Verfügung stellen. Ab wann die Berichterstattung in den jeweiligen Fällen ihren Anfang nimmt und wie sich die Sache im Livestream übers Internet gestaltet, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Ski alpin: Super G der Herren in Kvitfjell heute im Liveticker - Der Gesamtstand in der Super G-Disziplinwertung