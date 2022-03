Skispringen, Übertragung heute live: Skifliegen in Planica im TV, Livestream und Liveticker

In Planica findet heute ein Skifliegen statt. Wie Ihr das vielleicht schon entscheidende Springen im Kampf um den Gesamt-Weltcup live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Skispringen, Skifliegen in Planica: Datum, Zeit, Ort, Infos

Nach einer langen Saison mit vielen Höhepunkten (Vierschanzentournee, Olympische Spiele, Skiflug-WM) steht an diesem Wochenende zum Abschluss des Skisprung-Weltcups 2021/22 ein Spektakel an. Bis kommenden Sonntag finden im slowenischen Planica drei Wettbewerbe im Skifliegen statt. Am heutigen Freitag, 25. März, wird das Flug-Wochenende mit einem Einzelwettkampf eingeläutet. Der 1. Durchgang beginnt um 14 Uhr.

Planica gilt als das Mekka des Skifliegens. Viele Zuschauer sorgen für eine grandiose Stimmung. Die slowenischen Skispringer sorgten zuletzt mit grandiosen Leistungen bei der Skiflug-WM in Vikersund und den Skifliegen in Oberstdorf für Euphorie in dem kleinen Land.

Auf der Flugschanze steht heute der Kampf um den Gesamt-Weltcup zwischen Ryoyu Kobayashi und Karl Geiger im Mittelpunkt. Der Japaner liegt vor dem heutigen Skifliegen 66 Punkte vor Geiger und kann sich den Gesamtsieg heute sichern. Dazu muss er 34 Punkte mehr als Geiger holen.

Für Kobayashi spricht, dass er in Planica mit 252 Metern den Schanzenrekord hält. Zudem blieb Geiger am vergangenen Wochenende bei seinem Heimspiel in Oberstdorf hinter den Erwartungen zurück.

Skifliegen in Planica: Die Wettbewerbe im Überblick

Datum Uhrzeit Art Freitag, 25. März 14 Uhr Einzel Samstag, 26. März 10 Uhr Team Sonntag, 27. März 10 Uhr Einzel

Skispringen, Übertragung heute live: Skifliegen in Planica im TV und Livestream

Das Skifliegen in Planica wird heute von mehreren Anbietern live im TV und im Livestream übertragen.

Im frei empfangbaren Fernsehen gibt es Livebilder bei der ARD und bei Eurosport zu sehen. Auf Das Erste beginnt die Übertragung um 14 Uhr, auf Eurosport 1 bereits um 13.50 Uhr.

Auch Livestreams werden heute angeboten. Kostenlos ist der Livestream der ARD in der hauseigenen Mediathek und auf sportschau.de, kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Eurosport, den Ihr über den Eurosport Player abrufen könnt. Ein Monatsabo kostet 6,99 Euro. Es gibt aber auch die Möglichkeit einer kostenlosen Nutzung über den Zeitraum von 30 Tagen zur Probe.

Durch die seit längerem bestehende Kooperation zwischen DAZN und Eurosport können DAZN-Kunden das Skifliegen auch bei dem Streaminganbieter sehen.

Skispringen, Übertragung heute live: Skifliegen in Planica im Liveticker

Über jeden Flug und den stets aktuellen Zwischenstand werdet Ihr heute im Liveticker von SPOX informiert.

Skispringen: Der Stand im Gesamt-Weltcup