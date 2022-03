Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Oslo heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Skispringen in Oslo findet heute das Einzelspringen der Männer statt. Wie sieht es hierzu mit der Übertragung im TV und Livestream aus? Und wo kann man es im Liveticker verfolgen? SPOX liefert Antworten auf Eure Fragen.

Der Weltcup im Skispringen nähert sich dem Ende entgegen, dieses Wochenende geht es in Oslo zur Sache. Am gestrigen Freitag (4. März) fand dort das Mixed-Teamspringen statt, nun steht das Einzelspringen auf dem Programm.

Dieses ist für den heutigen Samstag, den 5. März, angesetzt. Los geht es um 17 Uhr, womit es sich um ein Springen unter Flutlicht handelt. Das zweite Einzelspringen findet dann übrigens am Sonntag ab 15.45 Uhr statt.

Gesprungen wird vom Holmenkollbakken. Die Hill-Size beträgt 134 Meter, der K-Punkt 120 Meter, die Höhe des Schanzentischs 2,92 Meter. Der Schanzenrekord liegt bei 144 Metern, aufgestellt im Jahr 2019 von Robert Johansson.

SPOX gibt Euch die Informationen mit an die Hand, wie es zu dem Einzelspringen mit der Übertragung aussieht und wo Ihr es dementsprechend live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Oslo ist derzeit Schauplatz im Skispringen.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Oslo heute live im TV und Livestream

Wer bei dem Einzelspringen von Anfang an mit dabei sein möchte, der ist bei Eurosport richtig. Genauer: Eurosport 1 zeigt Euch das Springen live ab 16 Uhr. Das ZDF sendet ebenfalls live aus Oslo. Verfolgen könnt Ihr das, was sich in Norwegen tut, im Zweiten dann auch via Livestream.

Das trifft auch auf Eurosport zu. Das Programm lässt sich per Livestream mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player abrufen, oder aber Ihr greift auf DAZN zurück. DAZN und Eurosport pflegen eine Kooperation, der Streamingdienst hat daher auch Eurosport 1 und Eurosport 2 auf der Plattform im Angebot. Falls Ihr also DAZN-Kunden seid, könnt Ihr das gleich mal ausnutzen.

DAZN kostet im Monatsabo 29,99 Euro und im Jahresabo 247,99 Euro. Live genießen könnt Ihr dort auch Fußball mit der Bundesliga, der Champions League, der Primera Division, der Serie A oder der Ligue 1. Ebenso verfügbar: NBA, NFL, NHL, Motorsport, Tennis, Boxen uvm.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Oslo heute im Liveticker

Falsch macht Ihr auch nichts, sofern Ihr Euch pünktlich zu dem Beginn des Einzelspringen wieder hier bei SPOX reinklickt. Ein Liveticker steht nämlich schon bereit. Wenn Ihr die Skispringer heute also nicht live sehen könnt, ist das eine gute Möglichkeit, dennoch nichts zu verpassen.

Hier geht's zum Liveticker: Einzelspringen in Oslo

Skispringen: Der Stand im Weltcup der Herren

Platz Name Punkte 1 Ryoyu Kobayashi 1.402 2 Karl Geiger 1.339 3 Halvor Egner Granerud 1.140 4 Marius Lindvik 957 5 Markus Eisenbichler 766 6 Stefan Kraft 753 7 Anze Lanisek 677 8 Jan Hörl 605 9 Cene Prevc 527 10 Daniel Huber 480

Skispringen: Der Stand im Weltcup der Damen