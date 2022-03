Die Skiflug-WM in Vikersund endet heute mit dem Wettbewerb im Teamspringen. Alle Informationen zu der Übertragung des Wettkampfs und wie Ihr diesen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Skiflug-WM 2022 im norwegischen Vikersund neigt sich dem Ende entgegen. Nach dem Wettbewerb im Einzel steht zum Abschluss heute der Teamwettbewerb auf dem Programm. Wie schlägt sich das DSV-Team rund um Karl Geiger?

Skiflug-WM, Übertragung: Teamspringen heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das Teamspringen bei der Skiflug-WM 2022 in Vikersund findet am heutigen Sonntag, den 13. März, statt. Das Finale im Teamwettbewerb beginnt heute um 16.30 Uhr. Austragungsort ist die größte Skiflugschanze der Welt im norwegischen Vikersund, der Monsterbakken.

Für das DSV-Team lief die Skiflug-WM in diesem Jahr durchwachsen. Im Einzelwettbewerb reihte sich Karl Geiger als bester Deutscher auf Rang acht ein. Karl Geiger, der bei der letzten Skiflug-WM in Planica Gold holte, hatte wie alle DSV-Athleten mit den schwierigen Windverhältnissen, vor allem am ersten Tag, zu kämpfen. Eine Medaillenchance hat das DSV-Team am heutigen Tag dennoch. Die Konkurrenz ist jedoch groß.

Zu den Favoriten zählen unter anderem die Norweger. Der Norweger Marius Lindvik konnte den Einzelwettbewerb bei der Skiflug-WM am gestrigen Tag gewinnen. Dahinter holte Timi Zajc aus Slowenien die Silbermedaille. Zu den absoluten Topfavoriten zählen heute sicherlich die starken Slowenen. Die Brüder Prevc, Anze Lanisek und eben Zajc haben hier gezeigt, dass ihnen die Skiflugschanze in Vikersund liegt, die vier landeten im Einzelspringen unter den besten Sechs. Auch die Österreicher rund um Stefan Kraft, der gestern Bronze gewann, und Michael Hayböck haben heute Chancen auf eine Top-Platzierung.

Skiflug-WM, Übertragung: Teamspringen heute live im TV und Livestream

Die Skiflug-WM 2022 in Vikersund wird exklusiv im TV und Livestream von der ARD übertragen. Ab 16.25 Uhr könnt Ihr heute im Ersten das Teamspringen live und in voller Länge erleben.

Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem eine Livestream des Spektakels an. In der ARD-Mediathek, oder auf sportschau.de, seht Ihr das Teamspringen ebenfalls live und vollumfänglich im kostenlosen Livestream.

© getty Karl Geiger führt das DSV-Team an. Mit ihm konnte Deutschland bei der letzte Skiflug WM in Planica die Silbermedaille gewinnen.

Skiflug-WM, Übertragung: Teamspringen heute im Liveticker

Wenn Ihr das Teamspringen bei der Skiflug-WM heute nicht live im TV oder Livestream verfolgen könnt, seit Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. SPOX verfolgt Für Euch den Teamwettbewerb nämlich im ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine Sekunde der Action verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Skiflug-WM: Die Gewinner im Teamspringen